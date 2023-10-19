不正常愛情研究所｜髮型師爆料指女同行戀上2個字當紅男歌手 (20:38)

髮型師Hikii在今晚播出的一集J2節目《不正常愛情研究所》中爆料，透露有位行內出名靚女的髮型師跟兩個字的當紅男歌手戀上。（大會提供 / 明報製圖）

無綫J2節目《不正常愛情研究所》今晚（19日）播出一集的研究題目為「失戀剪頭髮定律」，主持黃紫恩（Jojo）提到有次失戀時剪了「楊丞琳水母頭」髮型，事後非常後悔。她說︰「左右剪咗兩束頭髮，仲要將束頭髮相放上Ig Story，寫住『新的人生開始』，勁後悔。」陳國麟（Doniven）踢爆Jojo後悔原因「係咪發覺無乜like呢」。

Jojo自爆讀大學時曾遭髮型師侵犯，被對方掃胸。她憶述時仍忿忿不平︰「有位朋友嘅朋友係髮型師，話會贊助我哋一班女仔剪頭髮。第一次上去嘅感覺已經唔舒服，正常梳長頭髮時，都會拉離身梳同剪，佢係貼住掃晒成個胸口。畀佢整咗一次，第二次我就彈開話『太貼喇』。」當Jojo以為該髮型師會收手，豈料對方快剪完時，一雙手再在其胸前掃多次。其他主持聽到後十分憤怒，認為該名髮型師涉非禮。Jojo無奈說︰「佢明顯係慣犯，唔係第一次咁做，完全做得好自然。」

這集「有故事的人」請來在金鐘任職的專業髮型師Hikii，他大爆有同行認識了闊太後忽然富貴，更不開名爆有當紅男歌手疑與靚女髮型師日久生情。Hikii在節目中被問到有否遇過藝人跟髮型師愛上了的故事時霸氣回應：「一定有！因為感情嘅嘢好難控制。係女髮型師同男藝人。（有冇貼士？）都幾紅，歌手嚟㗎。（近期嘅事？）近期。」

談到事件中的女髮型師，Hikii補充：「行內出名㗎，佢絕對靚嘅。」由於分享的內容充滿「花生」，Hikii被主持圍攻要求進一步貼士。Hikii故弄玄虛一輪後說了一句「兩個字」，令全場嘩然。已婚的Hikii又表示作為專業髮型師，經常要與客戶保持聯絡維持關係。他自爆有次收到一位女熟客的Video Call，當時女朋友（現時太太）亦在身邊，豈料對方穿得非常性感，Hikii即時嚇出一身冷汗，最後只扮作若無其事匆匆收線。Hikii又表示曾認識一位髮型師搭上闊太後沒多久，就駕駛過百萬名車返工。

（即時娛樂）