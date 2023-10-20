鄭裕玲偕馮允謙洪嘉豪遊阿德爾王國 親為魏浚笙綁圍裙繩 (13:57)

鄭裕玲（Do姐）最近獲《魔雪奇緣》的Queen Anna任命為「阿德爾旅遊大使」，介紹主題樂園內即將開幕的「魔雪奇緣世界」。Do姐遂舉辦「The DO Show旅行團」，與團友馮允謙（Jay）、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪（Kaho），以及由Chorus、Fatman、JPG、M.I.C.組成的FINALLY，一同遊歷阿德爾王國，並拍Vlog紀錄所見所聞，今天（20日）以遊記形式在YouTube頻道播出。Do姐說︰「我好記得第一次嚟到阿德爾嘅時候，就有種行咗入《魔雪奇緣》 電影入面嘅感覺，好多熟識嘅地標建築物同細節出現係眼前。」

Do姐當日先帶Jay及Jeffrey走入阿德爾小鎮，Jeffrey幻想自己成為王子，恨不得要住在裏面，更邀請Do姐共舞；Jay不論走到阿德爾港口還是鐘樓，都能第一時間說出電影中相關情節，更哼起歌曲《Love is an Open Door》。Do姐趁機Shopping，與Jeffrey在極光糖果屋選購以北極光為靈感的甜品，Do姐更親自為Jeffrey綁好圍裙上的繩。Do姐之後又和Jay到滴答精品店選購手信及寄明信片給親友，兩人後來在友誼噴泉驚喜遇上Anna與Elsa，即時合照留念。

Kaho及FINALLY就跟隨Do姐遊覽阿德爾其他景點。FINALLY與Do姐一同在阿德爾港畔餐廳品嘗北歐美食，眾人隨後走到國王橋時巧遇阿德爾居民，跟隨居民學跳土風舞。稍後會合的Kaho與FINALLY一同試玩雪嶺滑雪橇，齊齊在過山車上Chok住擺甫士，十分搞笑。Kaho之後又和Do姐到森林小天地欣賞表演。入夜後，他們欣賞了阿德爾美麗的夜景及發光的友誼噴泉，Kaho難得與Do姐「二人世界」，更開心得要瘋狂打卡，捨不得離開。

（即時娛樂）