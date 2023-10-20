香港人在北京｜傅嘉莉戴祖儀齊變醜女 化身火雞姐包租婆 (14:48)

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀等主演的劇集《香港人在北京》今晚（20日）播出的第10集，一眾演員扮鬼扮馬，齊以經典電影造型亮相。「徐港仁」陳展鵬和「Helen」吳若希分別以張國榮、王祖賢主演的電影《倩女幽魂》造型上陣，展鵬戴U形假髮化身黑山老妖，形象充滿喜感；吳若希則穿上白色古裝化身聶小倩，仙氣十足。「蘇菲」蔡潔梳了一頭懷舊曲髮，穿上旗袍以《花樣年華》造型現身，女人味濃。

處於愛情錯摸狀况的「石磊」吳業坤及「寶怡」戴祖儀，變身周星馳電影《功夫》的包租公和包租婆。戴祖儀戴上爆炸頭假髮，又塗黑鼻子扮大鼻哥窿，滲出師奶味；吳業坤黐上假鬍鬚及電鬈髮，將元華在戲中的造型還原。「阿喱」洪永城、「Funny」傅嘉莉及「淼淼」陳星妤同樣以周星馳電影造型登場。陳星妤穿上水手裝校服兼鬢孖辮，化身《喜劇之王》張栢芝飾演的柳飄飄；洪永城及傅嘉莉分別化身電影《食神》中的食神及火雞姐，傅嘉莉戴上假哨牙，又在臉上畫刀疤，跟莫文蔚在戲中的形象極為相似。

傅嘉莉回憶由入行做模特兒開始，已有不少人指她似莫文蔚。她說︰「冇諗過拍劇可以扮莫文蔚其中一個經典角色，拍攝時我覺得好似樣，戴埋假牙之後直頭係火雞姐，見到還原度咁高，我自己都好開心！」談到拍攝時要戴着假哨牙講對白，傅嘉莉說︰「個假牙只係萬聖節道具，好闊、好大，好難戴，後來擺啲Blu Tack入去黐住原本啲牙，同埋盡量飲少啲水，怕一講對白會甩出嚟搞到NG。」談到飾演男仔頭Funny，她表示︰「好開心監製畀咗呢個角色我，Funny打破咗我以往角色嘅框框，我完全唔介意演男仔頭，愈唔似我愈開心。身為演員就要貢獻身體畀角色，所以變成點樣都冇所謂。」

（即時娛樂）