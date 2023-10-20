李心潔忙出碟開騷 老公彭順做湊仔公 吳慷仁想與毛姐合作 (15:55)

李心潔監製的電影《富都青年》昨晚在香港亞洲電影節舉行首映，她聯同導演王禮霖、演員吳慷仁、陳澤耀、林宣妤一同現身。久沒露面的心潔稱對上一次出席公開活動是4年前，很掛念香港觀眾，因此早前特別抽時間來港參與其紀錄片的放映活動，與觀眾交流。

她說︰「那次來港來去匆匆，因為我今年很忙，常在台灣工作，要出唱片、開演唱會。由去年開始，在外工作的時間比留在家的多。（誰照顧一對孖仔？）我與丈夫（彭順）輪流照顧。我們有共識，我工作時，丈夫照顧孩子，會盡量安排，我父母有時也會幫忙。幸好有兩個孩子，他們不會悶。他們已7歲，我在外工作時仍會掛念他們，但已較從前放心。」

心潔透露彭順在疫情期間拍攝了兩部電影，其中一套已上映，他目前在製作電影後期及當湊仔公。談到彭順照顧孩子可稱職時，心潔說︰「小朋友對住爸爸會開心點，因為爸爸比較放鬆，我就多規矩。小朋友分開和父母相處幾好，會有不同學習和發展。」心潔透露這次來港第一時間找好友梁詠琪及林嘉欣見面。說到林嘉欣離婚，她說︰「大家是成熟的人，他們做了這個決定，都會很成熟地處理。無論他們做什麼決定，也可以繼續選擇過自己開心的生活。」

吳慷仁表示已看過《富》片多次，什麼版本都看過。拍了兩部港產片的他透露很喜歡毛舜筠（毛姐）︰「之前在李心潔的台灣演唱會上遇見毛姐，我緊張得不敢打招呼和拍照。如有機會跟她合作，演母子和姊弟戀也沒所謂。」女友邵雨薇在電影《惡女》有大膽演出，吳慷仁稱不介意，因這是女友的專業。陳澤耀希望有機會跟林家棟、導演麥兆輝和鄭保瑞合作。林宣妤不敢評價自己在電影中的表現，留給觀眾決定。

（即時娛樂）