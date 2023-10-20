《中年好聲音2》30強周日晚出爐 鄭梓浩自爆曾露宿公園 (18:01)

無綫《中年好聲音2》周日晚（22日）播出一集是60強淘汰賽最終回，將揭曉30強最終名單。這集出場的不乏實力唱將，包括前歌手鄭梓浩、李振鵬、鍾維及林若盈。鄭梓浩以粉紫色西裝上陣，深情獻唱《煙雨凄迷》。評審之一的肥媽說︰「感情係好好，你真係好有潛質。」伍仲衡則表示：「整體嚟講，你係一個唱將。」鄭梓浩被主持車婉婉問選唱這首歌的原因時說︰「啱啱返嚟香港時，我住喺細佬屋企。有一晚佢同女朋友有啲拗撬，我就被迫瞓咗公園成晚，所以我將呢個故事投放咗喺呢隻歌度，嗰晚真係落緊雨！」

獻唱《最愛是誰》的李振鵬同樣獲好評。張佳添說︰「你把聲今日好鬆，好似按摩緊我耳仔咁，差啲懷孕！」陳慧嫻則說：「好鍾意呢隻歌，我演唱會都有唱過，因為我咁多年都諗緊呢隻歌嘅答案。」李振鵬這次參賽是為了向天上的家人證明自己，他說︰「我同家姐感情最深，家姐喺2012年走咗，媽媽喺2015年離世，爸爸就喺1996年離世。我細細個時，佢哋已經好支持我唱歌，依家佢哋走晒，我好想畀到一啲表現佢哋睇，想話畀佢哋聽我一直都好努力。」

有「龍婷2.0」之稱、唱腔酷似鄧麗君的鍾維穿上粉紅色古裝化身「嫦娥」獻唱《情義兩心堅》，惟評審意見兩極，有人認為她唱出歌曲韻味，亦有人覺得她格格不入。上回合的2燈選手林若盈獻唱《愛》，獲陳慧嫻稱讚大有進步。林若盈哭着說︰「唱呢首係寄託咗對爸爸嘅情感，我同佢冇見10幾年，佢出現番1個月後就過咗身... 我唱嘅時候唔敢投放得太多，驚好似依家咁爆喊。」

（即時娛樂）