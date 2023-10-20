鄧小巧推出慘情新歌 自爆錄音時喊足40分鐘 (19:56)

鄧小巧今日（20日）推出新歌《只記住你》，旋律由她與音樂人T-Ma一同創作，歌詞則是她獨自一人主理。小巧表示首次創作一首那麼悲傷的歌曲，但創作時總覺得旋律像予人太有希望的感覺，終於在填上歌詞後才明白「希望」的原因。她說︰「如果我要記住一個人嘅話，我淨係想記住佢美好同陽光照耀嘅一面、佢同我行過嘅地方、佢搭過我膊頭嘅掌印，就係因為帶有少少嘅希望，先至可以令到我寫到。」小巧表示作詞時想起已經離世的外婆︰「我寫呢首歌嘅時候，諗起婆婆過身前喺一個好痛苦嘅階段。我想對有失去過親人、告別過親人、嗰個人唔再出現喺你生命入面嘅人講，你哋曾經鬧過交又好、冇鬧過交又好，希望大家唔再一齊生活嘅時候都可以好好記住對方美好嘅一面。」

小巧在歌曲MV中飾演孟婆，端着一碗以眼淚為主要成分的孟婆湯給女主角KuKu喝，KuKu這一天是來跟她的婆婆、媽媽及好友道別。小巧說︰「孟婆湯嘅主要成分係我哋一生人留過嘅淚水，你飲呢碗孟婆湯就要忘記過去，投入下一世嘅人生。」問到MV最深刻一幕，小巧直言是婆婆送別孫女的一場戲︰「我哋慢慢成長，預計年老嘅人會逐漸離開我哋，但係你突然間離世，對於老人家嚟講係一個好大嘅打擊。拍呢幕戲時，同事話：『唔好pay attention呀、唔好去睇呀，真係太催淚。』個感覺覺得如果pay attention去佢哋兩個嘅演技，自己真係忍唔住會喊。諗緊MV出嚟嘅時候，我估我自己都會喊得幾甘。」她透露錄音時已經大哭一場︰「錄錄吓我喊住講：『我真係唱唔到呀，我唔得呀！要喊陣先呀。』我諗前後搞咗40分鐘先可以平復情緒入番首歌。我覺得有傷痛冇問題嘅，但面對傷痛係最重要。」

（即時娛樂）