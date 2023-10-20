李佳芯搬入南區屋苑被指愈住愈豪︰自己人工負擔到 (20:04)

黎諾懿自言每次拍節目也和女神級藝人合作，很有艷福。（林蘊兒攝）

李佳芯強調不是住得特別豪，只是選擇住在人工負擔到又覺得舒服的地方。（林蘊兒攝）

黎諾懿、李佳芯（Ali）、高海寧（高Ling）及劉穎鏇，今日出席旅遊節目《隨懿深度行》記者會，有份拍攝的黃翠如未有現身，感冒未好的高Ling就一臉病容。黎諾懿自言每次拍節目也和女神級藝人合作很有艷福，但從不擔心太太呷醋。他說︰「我同每個都係好朋友，唔止得1個，太太就唔知可以嬲邊個，自然唔會詐型。第一次同黃翠如合作，佢揸車同玩高空吊索時好驚青，但為拍節目頂硬上，所以要高度讚揚佢﹗」

Ali稱如節目合適不介意穿泳裝，但自言很多人身材比她好，無謂獻醜。黎諾懿聞言說︰「太太身材一定比Ali好。」談到有報道指Ali愈住愈豪，近日更搬入南區豪宅，出入有數名工作人員護送，她說︰「呢幾年有搬屋，疫情時留喺屋企時間比較多。我唔係住得特別豪，只係住喺自己人工負擔到而又覺得舒服嘅地方。平日陪我出入嘅都係工作伙伴，唔係護衛。其實只要喺手機按個應用程式，就可以有司機嚟接你。」Ali稱近期樓價未穩，暫時未打算購入物業。

高Ling正在拍攝新劇《飛常日誌》，她表示上周開始感冒，發燒、周身骨痛，停工5日休息，惟至今仍未康復，正服食中藥調理身體。談到同劇對手馬國明與未婚妻湯洛雯早前到法國影婚紗照，高Ling笑馬國明開工時特別春風滿面，心情愉快。

（即時娛樂）