《羅祝》「豪洛配」勁夾 跟游嘉欣多Kiss戲 周嘉洛咀到冇感覺 (14:50)

羅太Dora（江美儀飾）親自出手、以1000萬厚酬利誘萬事通代為出賽，而萬事通的真正身分「神槍手梁山伯」亦曝光。（大會提供）

周嘉洛和游嘉欣在劇中有不少咀戲，嘉洛笑言已咀到沒感覺。（大會提供）

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》）昨晚（20日）一集，羅密歐（周嘉洛飾）難忍相思之苦，懇求萬事通（陳豪飾）帶他偷渡前往天南市見茱麗葉（游嘉欣飾）；穿上貼身潛水衣的二人，經歷划艇、反艇及爬渠三大關卡後終抵達祝家。

羅密歐與茱麗葉見面後，被帶往「秘密樂園」—教堂中被廢置的馬戲團，貪玩的茱麗葉化身胡桃夾子、並利用魔鏡中倒影與羅密歐大玩「倒影hide and seek」。之後穿上盔甲的茱麗葉與扮演天使的羅密歐，上演唐吉訶德皮影戲，並在浪漫又唯美的氛圍下深情擁吻。

2人在劇中有大量Kiss場口，游游與嘉洛坦言是2人拍劇以來，惜得最多一次，嘉洛更笑言惜到無感覺：「我哋拍kiss戲去到後期，已經惜到冇感覺。」游游則指最難是忍笑：「我哋未正式拍劇前已經要惜，我記得係拍宣傳片，總之每次見到嘉洛我都想笑，拍宣傳片時笑咗好耐。」嘉洛聞言無奈說：「真係好唔尊重。」又補充指因惜游游惜得太多，成為幕後工作人員「攻擊」對象。

除了「周游CP」、「豪洛配」亦很搶鏡，昨晚2人無論同牀戲、或是爆笑偷渡場口，均表現合拍，談到偷渡場口，原來「豪洛」不但要在冷天落海拍攝，更要合作撐艇，嘉洛稱頗有難度：「好講求同步嘅節奏，雖然當日有啲凍，但難得落海，都有喺休息時間去游水。」談到與陳豪默契十足，嘉洛笑言在對方身上獲益良多：「係任何方面都有嘢學！佢係120分好前輩！」

另一亮點是祝英台（陳茵媺飾）一人大戰八大流氓，Aimee透露拍攝時頗有壓力：「因為一來要夾鏡頭，二來啲爆炸場口，又唔可以重拍，大概拍咗兩次左右就完成，我哋之前都係咁練。」

昨晚劇情講到祝羅兩家為了五年一度的世紀決鬥尋找出戰槍手，可惜兩邊的心水人選最終因不同原因未能代表出戰，為了解決危機，羅太Dora（江美儀飾）親自出手、以1000萬厚酬利誘萬事通代為出賽，而萬事通的真正身分「神槍手梁山伯」亦曝光。

（即時娛樂）