龍婷重返旺角開騷勁感觸 模仿四大天王跳唱 盼紅館開個唱 (16:10)

龍婷一連兩場「星夢交響慈善音樂會 」Part 2 ，昨晚（20日）在旺角麥花臣場館舉行首場，身穿黑色閃片低胸晚裝的龍婷，一口氣唱出《小城故事》和《船歌》等歌曲揭開序幕。她有感而發說：「今（昨）晚來到旺角開音樂會有很大感觸，由西洋菜街行來麥花臣好近，但我花了6年時間，多謝大家一直支持、陪伴了我6年的朋友和在《中年好聲音》認識的新朋友。」然後唱出張國榮的《當年情》。

龍婷模仿四大天王劉德華﹑郭富城﹑黎明和張學友，跳唱出Medley《17歲》、《對你愛不完》、《我的親愛》和《頭髮亂了》，又用日文唱出剛逝世谷村新司的《星》向對方致敬。擔任嘉賓的李國祥與龍婷合唱其《總有你鼓勵》，李國祥說：「對我來說，婷婷是我世侄女，她說很喜歡我的歌，想邀請我做嘉賓，所以專程回港，希望她的演唱會愈做愈大。」及後他再獨唱《餘情未了》。

龍婷唱出梅艷芳多首經典歌曲後，她說：「我沒機會見過梅姐，很佩服梅姐自細唱歌，憑自己努力登上天后寶座，成為香港女兒，值得大家好好學習。」然後走落台和觀眾近距離接觸，邊唱邊和粉絲握手和合照。最後以《好歌獻給你》結束演唱會。

龍婷騷後接受訪問，問到她可滿意自己Part 2 表現？她稱一直很緊張，但開騷前一刻，緊張心情全消，因為要準備和練習的東西已做好，放鬆和享受去做便可：「由西洋菜街行到麥花臣場館5分鐘，但我行了6年。（幾時行去紅館？）慢慢行，紅館是每個歌手目標，我都不例外。」

對於公司邀得李國祥擔任嘉賓，龍婷感分驚喜，她說：「4年前，我們在漢洋演唱會擔任嘉賓而認識，我說很喜歡他的歌，原來他也有聽過我的歌。」

（即時娛樂）