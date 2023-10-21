張致恒孖老婆罕有合體拍片 自爆戶口長期冇錢 談性上癮惹負評 (17:42)

網民對2人的Q&A有讚有彈。（YouTube截圖）

張致恒和老婆雯雯罕有合體拍片跟網民互動，Steven還抱細仔出鏡。（Ig圖片/YouTube截圖）

張致恒（Steven）和老婆區燕雯（雯雯）育有4個囝囝，早前雯雯表明急需要錢救命，昨天兩公婆罕有合體拍片，跟網民互動及解答問題。Steven在片中說：「好多支持者同花生友睇我哋Ig，今次開咗Q&A環節同大家互動。」

有網民問Steven的性上癮是否醫好？Steven先反問老婆：「你覺得我醫好未？（雯雯：我點知呀？）：你對住我你唔知？（雯雯：我真係唔知，答啦﹗）」

Steven才說：「我都冇性上癮又何來要醫呢？我冇話過我有，我幾時有講過？新聞標題話我有，我冇話我自己有。」

之後有網民問雯雯如何由粉絲變成偶像老婆？以及為什麼Steven要偷食？不過兩公婆帶網民遊花園避談。

兩公婆又自爆戶口長期無錢，Steven說：「大部分時間（戶口）都係唔夠一百，撳唔到出嚟。」問到有沒有後悔嫁給Steven，雯雯坦言：「𠵱家有。（他有什麼吸引你？） 當初咁一定係靚仔啦。」

片段播出後，不少網民斥他們答得求其：「都幾無聊，答又答得冇誠意。」﹑「你哋認真地答啦，答得一兩句有啲悶呀﹗」

同時亦有網民力撐：「加油，新嘅開始 希望你哋可以經營好個YouTube 為你哋帶嚟多一份收入」﹑「加油！你哋咁有話題性，拍多啲唔同嘅片放youtube，應該都賺到錢。」

（即時娛樂）