10月壽星齊報喜 洪嘉豪明年4月首度紅館開騷 陳蕾個唱宣布加場 (17:55)

陳蕾和洪嘉豪同是10月壽星，今天（21日）兩人一同舉行生日會跟歌迷慶祝外，洪嘉豪還驚喜宣布明年4月中會在紅館舉行首個個人演唱會，至於已宣布明年3月開紅館個唱的陳蕾，則表示兩場紅館個唱內部認購已滿，會加開一場﹗

生日會上，兩人的Fans club聯合送上一個森友的3層蛋糕，而華納高層亦為2人準備了一個一手頂著紅館模型的生日蛋糕，上面印上陳蕾和洪嘉豪名字。兩人在台上十分搞笑，陳蕾反問嘉豪：「我就話開紅館，做咩有你個名？想我請你做嘉賓？」嘉豪聞言陰陰嘴笑並驚喜宣告：「唔好意思，你3月唔好搞污糟個紅館，因為我4月要用！」全場院友（洪嘉豪粉絲暱稱）聞訊即開心驚叫歡呼。

大會為2人準備香檳祝酒，洪嘉豪開香檳後，大家叫2人合巹交杯，不過2人扮聽不到，洪嘉豪還抵死笑說：「合緊拳頭就得。」同時他又細細聲跟陳蕾說：「你係男人我唔介意。」

陳蕾受訪時說：「未試過喺婚禮場地搞歌迷會，唔知佢哋乜嘢意思，個蛋糕又3層，又叫我哋兩個拖手、合巹都唔會啦，一齊切蛋糕嗰陣都有啲怪，切燒豬咁。」

演唱會反應熱烈宣告加場，陳蕾表示自己剛於日本工作回港，聽到消息後當然開心，始終入行多年，終於等到屬於自己大型演唱會。至於生日許了什麼願望？她說：「都係個 啲啦，好平凡人希望嘅事，生日會去旅行，但係我許願許得長，係會幫埋身邊好朋友許願，就等於舊年我許願洪嘉豪可以開紅館，我舊年個生日願望實現咗。」

問到會不會互邀對方做自己演唱會嘉賓， 陳蕾表示沒有準備邀請洪嘉豪：「我問過佢，假如佢嚟做到我嘅要求，我係會畀佢做，不過佢唔肯。」洪嘉豪聞言反駁：「佢要我做個啲嘢，唔係一般人做到，好離譜㗎，我係唔肯！」陳蕾再說：「我只係要佢玩一個樂器，不過唔好話佢，佢叫我，我都一樣唔肯，我都唔會答應。」

洪嘉豪宣布明年4月會在紅館開騷：「當然又開心又興奮，𠵱家準備開兩場先，公司有問過我希望，我話我無限㗎，開到幾多場都可以，講笑啫，心態係無限，無論幾多場都好，我都會做到最好，全力以赴囉。𠵱家都要開始開會籌備，上次戶外演唱會覺得自己太瘦，所以今次會努力操肌，希望到時可以大隻番少少。至於生日願望，其實我年年都差唔多，慶幸都達成到，唔講出嚟啦，話會唔靈呀。年紀大咗，反而更想孝順父母，珍惜相聚時光，生日會請家人吃飯，會特別選去吃媽咪最鍾意嘅大閘蟹。」

（即時娛樂）