鍾柔美跟MIRROR成員罕有同場合照 Alton讚Yumi潛力無限 (19:13)

MIRROR成員王智德（Alton）和邱傲然（Tiger）、組合P1X3L成員歐鎮灝（George）和「聲夢」的鍾柔美（Yumi），今天（21日）出席「感受澳門樂無窮嘉年華」開幕典禮，吸引大批粉絲現身支持，場面熱鬧，Yumi粉絲被Alton和Tiger的粉絲左右夾攻，粉絲為幫偶像造勢，不停吶喊。

Alton、Tiger和Yumi雖同場，但大會刻意安排Alton、Tiger與觀眾玩遊戲、在多個打卡位擺甫士影相，Yumi則擔任表演嘉賓，以及和George一起試食。活動結束後，記者要求眾星合照，由於MIRROR與Yumi隸屬不同電視台，公關不停說「唔係咁好」，反而Alton、 Tiger和Yumi表現大方，造就3人同台合照。

Tiger和Alton否認粉絲左右夾攻Yumi粉絲，認為三面台，一定有人在中間，誤會而已。說到Alton後援會解散後，仍有大批粉絲現身支持，Alton開心又感動，粉絲用不同方式支持自己。Alton和Lokman已正式離開Tiger服裝品牌，但無損兄弟情：「我們沒有拗撬，嚴格來講大家想多些空間。」

對於他們與Yumi同台卻沒交流，他們說：「是大會安排，有機會不介意和Yumi交流，之前未見過她，但在後台都有打招呼，上台都有講good show ，大家都好有禮貌。（想與Yumi切磋舞技？）有機會當然好，有多些工作和多點曝光。（覺得Yumi怎樣？）潛力無限，她上台表演時，我們在後台，沒機會正面睇，但都感受到氣氛。」

Yumi不知亦沒留意大會不想她和Alton、Tiger合照，她只留意到不同粉絲的牌，覺得很震撼，所以未感尷尬。公司亦沒提醒她與MIRROR同場規限，叫她做自己便可。

Yumi表示首次和MIRROR成員合照，大讚2人親切，她說：「我演出經驗不多，都有留意他們，值得向他們學習。（希望跟他們較量舞技？）有機會不介意，可以學多些東西，增加演出經驗。」說到她的粉絲夾在2人粉絲中間？Yumi表示粉絲每次來支她都很辛苦，很不容易，所以見到他們很開心。

（即時娛樂）