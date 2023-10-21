陳百強離世30年 胞兄感激歌迷愛戴 徐日勤讚Danny有原則 (21:41)

陳百強不經不覺離世30年，他的兩位兄長表示，今次比賽令他們勾起對弟弟懷念和片段記憶，陳百靈感激歌迷仍很愛戴偶像，認為很難得。（資料圖片/林蘊兒攝）

陳百強（Danny）於1993年離世，他的忠實歌迷至今對偶像仍念念不忘。為紀念Danny逝世30周年，歌迷會主辦的《陳百強為你喝采音樂大賽》，今天（21日）舉行決賽，將比賽分成演奏和歌唱兩個組別，大會邀請到Danny兩位胞兄陳百靈和陳百良，聯同歐陽德勛、周國豐等擔任評判。音樂大師徐日勤，與資深填詞人鄭國江，則擔任頒獎嘉賓。

徐日勤曾為Danny監製音樂，兩人合作無間，大讚Danny靚仔又有型。徐日勤分享昔日難忘事：「大家在錄音室，為做好音樂間中會有爭拗。Danny很有原則，我就堅持己見。至於化解方法，通常我會買支靚酒，讓Danny喝兩杯，他自然就會聽我講。」鄭國江老師記得當年獲Danny經理人邀合作，為Danny首張唱片《眼淚為你流》開始填詞，之後陸續填寫其他歌曲，兩人雖合作多次，但很少見面接觸。

陳百靈和陳百良大讚參賽者實力水準非常高，冠軍是他們的心水，比賽令他們勾起對弟弟的懷念和片段記憶。陳百靈嘆雖然Danny已離開30年，但歌迷仍很愛戴偶像，認為十分難得，還大讚歌迷會舉辦紀念活動非常成功，讚揚他們團結做事又有交帶。他們說：「之前Danny的冥壽紀念活動，我都有唱歌，最喜歡是歌曲《等》和《一生何求》。電影就喜歡《喝采》，此電影有修復版會上映，屆時都會再去捧場。」

（即時娛樂）