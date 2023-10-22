李佳芯自覺演戲比主持節目好 冇劇拍學唱歌演技裝備自己 (19:02)

李佳芯（Ali）今日出席活動，呼籲關注專注力失調及過度活躍症（ADHD），她自爆有專注力不足問題，從前上學時總不能集中，長大後才自覺如對某範疇有興趣就能坐下來10小時做同一件事。Ali說：「我永遠做直播時會『食螺絲』，不知為何總會突然間腦海一片空白。試過無數次將『世界盃』說成『奧運』，現在仍是這樣，所以我不適合做司儀，較適合做演員。」

Ali坦言每次被問到可有劇拍時也不懂回答，她說：「一切都是公司安排。我曾聽聞有監製問我檔期，但一日未開工，我也當沒有，聽住先。」Ali表示曾經歷過不停演戲的日子，現在既然有機會停一停，休息過再去做，狀態反而會更好，可能有更多變化。她說：「我趁這段時間增值自己，學唱歌、上戲劇班，但我手腳不協調，如要表演跳舞或挑戰打戲才會去學。」

電影《奇異女俠玩救宇宙》金像導演關家永是ADHD患者，他透過片段分享︰「當我開始寫這部電影的時候，我並不知道我有ADHD，我只是寫下了我混亂的經驗，也就是我腦袋的運作方式。我開始接觸ADHD的資訊，並意識到這正是我日常生活寫照。確診ADHD令我對自己的處境找到合理、實在的解釋。以前我只能怪責自己成績落後於人，但當確診後我釋懷了，我終於明白毋須將自己限制在常人的期望中。感謝大會舉辦ADHD關注周，並邀請我成為主題講者，希望大眾明白確診ADHD並不是世界末日，反而令我更懂得為自己建立一個系統，在過程中茁壯成長。」

（即時娛樂）