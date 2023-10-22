陳敏兒三度失摯愛勇敢面對 保持身心靈健康 尋找生命價值 (22:05)

近年，陳敏兒常透過講座分享生死教育的重要性，提出「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」的五道人生，以化解人與人之間的矛盾及修補關係裂痕，從而不再有遺憾。（鍾偉茵攝）

廖啟智2021年病逝，遺孀陳敏兒在1980年代是無綫當紅花旦之一，與劉德華主演的劇集《獵鷹》大受歡迎。不過，她1993年突然急流勇退，毅然離開娛樂圈展開人生新一頁，專心照顧家庭當全職主婦，令身邊不少朋友非常驚訝。「我當年活得不開心，不喜歡『陳敏兒』這個人﹗我便想透過所演的角色進入另一個人的世界，令自己覺得自在和舒服。直至1990年代，我接受完心理治療，解開了很多心結，開始接納自己，就覺得沒需要再演繹其他角色，頓時對演戲失去渴求。」

今年63歲的陳敏兒經歷過不少難關，包括感情要好的陳爸爸30年前在外地工作時突然心臟病發離世。「爸爸突然逝世，令我覺得生命很脆弱，照顧小朋友時也誠惶誠恐，變成一個超級憂慮型媽媽，即是大家口中的怪獸家長。我想這是我在爸爸離開後沒整理好情緒，就強迫自己面對的原因。」陳敏兒回憶當年病態地過度保護兒子，怕未滿月的初生兒子易被病菌傳染，她禁止所有人抱B，連母親及奶奶也不例外；憂慮小朋友成長健康，於是狂睇育兒書，要操控孩子的一切，要他們在衣食住行上都完美。「結果，我令全家人陷入噩夢之中。我變得不可理喻，智叔也承受巨大壓力。我們的育兒觀念不同，時有磨擦，令孩子在成長過程中留下陰影。」

年僅6歲的孻仔廖文諾2006年血癌逝世，敲醒了陳敏兒，令她明白生命不由人掌控，學識放手才能活得開心自在，拿出勇氣面對痛苦，堅強地撐過傷心的日子。智叔的離開，陳敏兒再次失去摯愛。「智叔的病來得很急，發現時已是末期，沒有醫治方法。即使他平日如何成熟、有智慧、豁達，面對死亡也有很多負面情緒，想起有很多遺憾。」在智叔最後的日子，陳敏兒明白到人要在生前做好迎接死亡的準備，為自己規劃好人生。

近年，陳敏兒常透過講座分享生死教育的重要性，提出「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」的五道人生，以化解人與人之間的矛盾及修補關係裂痕，從而不再有遺憾。「有朋友曾因政見與親友反目、很多人因移民要和親友分離，還有疫情影響。我們好好處理生離死別的情緒，就能將遺憾減至最低。以我為例，我仍對生命充滿熱情，不捨得死，很想將自己學到的與人分享幫助別人，否則錯過機會就是遺憾。」

長子廖文哲、次子廖文信已長大成人，分別從事音樂及幕後工作。陳敏兒回想年輕時曾遭母親反對入行，她現在就放手讓兒子自由發展。近年不少人有情緒問題，陳敏兒回憶當年文諾患病時，她曾想做傻事，懷疑自己有抑鬱症，後來在醫生建議下服用維他命B即不藥而癒。陳敏兒覺得意志消沉時千萬不要以「我要振作、樂觀」來鼓勵自己，這樣反而會令事情變得更差。「我們首先要嘗試接納，不要抑壓、逃避，勇敢面對。由它存在，情緒慢慢會消散。」助人改善身、心、靈健康是目前陳敏兒眼中的最重要使命。「希望人人都找到合適方法醫好自己，開心找到生命的價值。」

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（即時娛樂）