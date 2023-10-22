陳茵媺爆7歲孻女Camilla對周嘉洛心心眼︰讚佢好可愛 (20:30)

陳茵媺今日出席《羅密歐與祝英台》宣傳活動時，讚同劇的周嘉洛靚仔有型，令7歲孻女Camilla心心眼，更讚嘉洛哥哥好可愛。追問Camilla可說過想見周嘉洛真人時，陳茵媺說︰「暫時未有。她仍年紀小，如果有就弊了﹗」周嘉洛聞言扮怕醜低頭笑，笑言︰「小朋友細細個已經人品好﹗」

陳茵媺早前帶仔女到深圳探望正在拍劇的陳豪，她表示一家五口在酒店房看《羅》劇首播，幾個孩子之後晚晚追劇。陳茵媺說︰「他們追問我劇情，又說覺得我很冷酷，爸爸很有趣。他們見到周嘉洛與游嘉欣親嘴，就問我是否真的。我與陳豪的親熱鏡頭？他們平日在家時見慣，不用禁止他們看。他們第一次看爸媽演出劇集，覺得跟平日見到的我們很不同。我看回自己在劇中的演出，也覺得很不似平日的自己。」

周嘉洛在劇中與游嘉欣一見鍾情，他回想小時候曾喜歡過合眼緣的老師、同學，長大後卻未試過一見鍾情。周嘉洛說︰「可能大家被我的內在美吸引。我多年前曾收過女生的示愛禮物，但只是puppy love。」

身高185厘米的徐文浩與153厘米的鄺潔楹在劇中有感情線，兩人身高相差太遠，拍親熱戲時要刻意遷就。鄺潔楹說拍攝時要加墊企高，她又澄清唱歌時五音不全只是其角色設定。

徐文浩談到早前疑醉酒後與一女子在的士內有親熱舉動一事時，稱事後已向公司解釋，工作未受影響。他表示事情已告一段落，與該名女子已沒聯絡。他說︰「我已戒酒，只會飲水，亦減少去夜店，盡量避免再有同類事發生。我知道要為自己的行為負責，以後會專注工作，做好自己。 」

（即時娛樂）