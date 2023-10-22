張敬軒入行22年感謝伯樂陳少寶 一個原因拒再做選秀節目評審 (21:06)

張敬軒接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。入行22年的軒仔想當年，說為了唱歌而放棄了有前途的銀行工作，他獲推薦到建設銀行見工，並獲第二次面試機會，但他覺得這不是自己追求的生活，所以沒有往面試。

他說：「我向媽媽借了5萬元，自資出了第一首歌《My Way》，第一版3000隻，一個多月售罄，加印5000又再賣晒，廣州人開始認識我。終於有香港唱片公司找我出唱片，我第一次見到我的伯樂陳少寶，在廣州記者會上我認識了第一位歌手朋友麥浚龍，他是我的特別嘉賓，雖然他不知道我是乜水，我們依然是好朋友，這份友誼好特別。」軒仔笑說要多謝陳少寶看到他當年的尊容與洗衫板身材也願意簽他。

軒仔近年踏足商界創業，繼飲食業後，又轉戰演藝教育，他說：「我已經沒有再做餐廳了，曾經有兩年全力發展，當時我要求每張枱上都要有鮮花，到我退出後已變成人造花，但我依然很留戀那個地方。我是一個很『八卦』的人，喜歡將有經驗的人拉在一起，我想如果他們能將本領傳授給演藝界的小朋友，讓孩子們的起步點高一些就好了。」他選擇創辦演藝學校，原來跟他初出道時被騙經歷有關。

「正因為我曾經被人欺騙過，浪費了很多青春。回想出道時，梳頭、化妝、服裝，甚至做衫都是自己一手包辦，感謝關菊英姐姐教過我：『阿仔，你要記住，出來行走江湖，自己識的東西愈多，外面的人就不容易欺負你！』所以我希望帶着學生由低做起，不要一入行便被掌聲和鮮花包圍，而忘記需要學習更多。」 張敬軒直言做老闆是「攞苦嚟辛」，這幾年冒險做生意，最深的體會是老闆就是食物鏈的最底層，甚麼都要自己管，沒有人比自己更緊張所建立的一切。奉勸有意創業的朋友，一定要有心理準備，自立門戶後將會成為「高級打雜」。

軒仔多年前曾在上海為一個選秀節目提任評審，節目後來也出了一些一線歌手。在評審的過程中他看見有來自陝西、新疆的參賽者，家裡窮到不得了，父母為了完成子女的夢想，傾家蕩產地買火車票，只為讓他們千里迢迢來上海參賽，甚至沒有錢住旅館而要瞓街。他說：「我不想做那種為了節目而嘲笑參賽者的效果，因為自己也是發過明星夢的小朋友，那次之後我決定不再做評判了。」

他又向淑梅姐透露新搞作，說：「我小時候就聽過車淑梅姐姐和區瑞強哥哥的《狐狸先生幾點鐘》卡色錄音帶和故事書，是香港親戚在兒童節送我的，陪伴我整個童年。這亦啟發了我，我和王苑之去年已有計劃，希望推出一些包含歌曲和講故事的兒童有聲書，一切都在進行中。」

（即時娛樂）