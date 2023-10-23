浪漫台灣48小時｜施焯日蔡景行以身試伏 密會網紅奪芳心 (13:17)

Arthur跟職業啦啦隊隊員25歲的賴可約會。（大會提供）

施焯日（左圖）和蔡景行拍攝以約會旅遊實境作賣點的《浪漫台灣48小時》。（大會提供）

J2節目《浪漫台灣48小時》今晚（23日）8點半J2台播出。施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）繼旅遊節目《見步行步 台灣篇》後再度合作，他們代表香港男生，在台灣體驗與當地女生約會。

共20集的節目中，會有8位不同職業的台灣女孩子登場，包括職業啦啦隊、健身教練、重機女神網紅、極有個性的檳榔西施、登山網紅、Cosplayer、身材火辣的普渡女神及直播成人台女優。

現世代得網絡得天下，各界KOL、網紅為吸睛、吸兵擦流量，大量利用各樣美圖Apps，將最靚一面修復在網民面前，令網上「騙圖」層出不窮。有見及此，Arthur和行仔來到台灣，本著「我不入誰入」精神，實行「以身試伏」，揭開當地網紅美圖背後真實面貌，呈現在觀眾眼前。

他們會跟8位台灣女生浪漫約會，事前只見過對方一雙眼睛，是萬人迷還是世紀騙案？碰面一刻才有分曉。無論美醜他們要在最短時間，使出渾身解術贏取女生的芳心。體驗同台灣女孩子拍拖的同時，介紹當地不同約會勝地。

今晚（23日）起一連5晚，率先登場的兩位台灣女生，分別為職業啦啦隊隊員25歲的賴可及「重機女神」網紅24歲的江江。

賴可的Ig照片主打青春氣息、江江以豐滿身材作賣點。Arthur揀了賴可作配，在一周的行程，他們到過台中的「聚奎居」著旗袍華服「扮古人」、到Team Lab打卡玩室內遊戲、狗狗餐廳及歎台式火鍋。

Arthur一直展現情場老手的風範，早在「扮古人」同踩roller時已成功拖手，到睇掌相更成功同賴可十指緊扣。Arthur事後接受訪問被指「老江湖」時，他半開玩笑話︰「與生俱來嘅天賦，無辦法啦，都係節目效果啫。」講到最難忘經歷，他語重心長表示「不要太相信社交媒體的照片」。

行仔選了江江作伴，他們分別拜訪台北拍拖勝地榕錦時光生活園區歎bagel、去調皮一丁玩流體藝術，過程一直由女方主導。到北投少帥禪園一起浸溫泉時，江江換上泳衣展示美好身材，行仔怕醜仔本色表露無遺，浸溫泉時女方忍不住問︰「有尷尬嗎？為什麼只看着我的臉？」

行仔受訪時直認怕醜，他說︰「我唔係好敢郁個頭，我驚，太大好壓迫，所以唔敢望。」他表示因為每位女孩子見面前，都只見到相片一個角落，所以難有期待。

（即時娛樂）