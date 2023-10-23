王丹妮進軍海外 孖男神張孝全 減產迎戰全英語對白演出 (13:34)

王丹妮（Louise）早前出席完巴黎時裝周後，行程密鑼緊鼓，現正為12月出發到多明尼加共和國以及巴拿馬，拍攝約4個半月的外國電視劇《Coolie》做準備。

劇集由《一頁台北》、《初戀慢半拍》、《彈珠人生》第二季的台裔美籍導演陳駿霖（Arvin Chen）執導，同戲有台灣男神張孝全，以及拉丁裔的Mauricio Henao。Louise興奮說：「繼《梅艷芳》、《毒舌大狀》後，再次接到一個很具挑戰性的角色，自己都嚴陣以待，用了很多時間做準備，加上今次講全英文對白，要花時間上堂練習。」

Louise坦言：「對於香港女演員能夠用全英文來拍攝的機會並不多，對我來說都有一定難度，戲中亦有部分普通話對白，不是母語對我來說都感到有些壓力，所以特意找英文老師幫忙提升英語水平。更找了君豪哥（謝君豪）指導並增進演技。為了專注拍劇、演好角色，決定減少工作，花多點時間、心機在劇本和角色之中，過程中即使緊張又有壓力，但都令我享受其中，有時直頭興奮到不想睡覺。」

對於獲得試鏡機會並能夠參與拍攝，Louise感謝施南生小姐及經理人推薦，她說：「非常榮幸今次有份參與，當初拍《梅艷芳》時Nansun已很支持及鼓勵我，令我感受到她很多的愛，一切都是緣分。」

（即時娛樂）