死鬼老婆｜何超儀指犯太歲易「瀨嘢」 廖子妤鬼馬自拍 (13:54)

何超儀有留意所屬生肖禁忌，她指如所屬生肖犯太歲，不宜出入醫院或殯儀館，自己就要避忌以免「瀨嘢」。（大會提供）

潘紹聰請來何超儀擔任嘉賓，分享她的經歷（左圖）；廖子妤在《死鬼老婆》專屬的即影即有自拍相機，她亦嘗試玩自拍，十分投入。（大會提供）

由「鬼王」潘紹聰領軍的「恐怖在線15週年舞台劇《死鬼老婆》X「恐怖在線」現場版，上周五（20日）於香港藝術中心壽臣劇院公演。

繼首場有193（郭嘉駿）任嘉賓後，周六、日的下午場及夜晚場，先後請來何超儀、盧覓雪、東方昇、Dickson、朱栢謙擔任嘉賓，上台分享鬼故事，連日來亦有不少圈中人捧場，包括小薯茄拉隊捧場，「試當真」的阿慈（倪安慈）和ERN9（潘宗孝），其中廖子妤全情投入扮鬼扮馬，玩現場專屬的即影即有自拍相機。

昨天（22日）舉行第4場，潘紹聰請來何超儀擔任嘉賓，分享她的經歷，超儀坦言自己如神婆，有留意所屬生肖禁忌，她指如所屬生肖犯太歲，不宜出入醫院或殯儀館，自己就要避忌以免「瀨嘢」。完騷後，超儀說︰「本地嘅舞台劇來講，呢類講鬼嘅都係第一次睇，戥潘紹聰緊張又開心。」談及驚嚇情節，她說︰「有段劇情都有少少嚇親，（有否興趣參與這類演出？）要考慮下，但到時一定要搵埋潘紹聰一齊玩。」

同場還有來捧場的廖子妤，她看到現場提供的紅色圓形貼紙，即玩埋一份貼在面上扮演員的造型，影相時她的神情更交足戲。現場設有一部《死鬼老婆》專屬的即影即有自拍相機，她亦嘗試玩自拍，十分投入。

當晚舉行的第5場則有朱栢謙任嘉賓，他笑指在劇場經常遇到怪事，早已習慣了不會驚。談到觀後感，他說︰「用『驚喜』兩個字來形容，有潘紹聰點會唔驚，但又有浪漫的元素；而喜，就係喜出望外，尤其恆仔（趙善恆）同童童那段戲，情感好真摰，令觀眾有好深的感受。」

（即時娛樂）