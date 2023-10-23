夜校｜MC首次擔正冇壓力 跟黃曦誼拍感情戲 秒變怕醜仔 (16:43)

MC和黃曦誼在戲中有感情戲，不過都是點到即止。（劉永銳攝）

由劉翁執導，MC張天賦和黃曦誼（Candy）演出的電影《夜校》快將上映，該片是MC首次擔正演出電影，飾演性格衝動的男仔，拍攝時他不緊張，反而較想像中輕鬆，他說：「可能因為是喜劇，角色人設又與自己頗相似，有點不修邊幅、有點隨意，所以不緊張，似做自己，戲中搞笑場面，我笑得出，很滿意自己表現。」

說到他和Candy在戲中的感情線，MC表示他們在校內邂逅，互相吸引，但感情部分佔的篇幅不多，親熱程度亦未去到大家會尖叫，只是拖手而已。Candy解釋因為故事在一晚之內發生，他們感情不是太深入。導演劉翁說：「Candy本來最憎無賴和染金髮的男生，最終因MC英雄救美，喜歡對方。」劉翁笑言事前不認識MC，覺得他個樣夠曳就找他演出。

劉翁大讚MC勤力，又透露MC在戲中有多場滿口歪理，講很大段對白的場口，事前都做足功課，表現得很好。問MC那場最難處理？他說：「有場講我游說阿Bob（林盛斌）買我的發明，兩頁紙對白，又要講一大堆數據，又要配合動作，好搞笑，很期待觀眾的反應。（可有NG？）NG得頗多應該是我，慶幸大家沒給我壓力，以我第一次拍戲來講，都算幾順暢，沒打擊，完全沒壓力。」

談到最辛苦那場戲，是穿上救生衣拖住屍體行，其間還要跳舞，當時氣溫高達30多度，汗流浹背，笑說：「最好唔好有第二次。」

Candy最難忘和MC事前對戲，大家對望不超過3秒，MC已滿面通紅，她說：「我見到他很怕醜，我也變得沒那麼怕醜，幾場對手戲，他耳仔都紅晒。」問MC是否怕醜仔？MC說：「拍攝MV有女主角，我都要花點時間熱身，今次知有感情線，事前安排我們見面先訓練。」

（即時娛樂）