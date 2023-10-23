莫文蔚曾影大尺度全裸照 爆老公呷醋：𠵱家佢唔畀我影 (18:04)

莫文蔚表示老公已看過她的大尺度全裸照，又笑指老公有少少呷醋。（鍾偉茵攝）

莫文蔚（Karen）於上環舉行的入行30年個人展覽「莫后光年」，今天（23日）最後一天展出，劉天蘭、糖妹及蘭茜到場支持，Karen特別以即時「全息投影」技術與傳媒及粉絲打招呼，再到場「現真身」，展覽尾聲展出當年推出專輯《全身莫文蔚》的大尺度全裸照片，Karen直言可一不可再，婚後再如此大尺度只能靠AI。

Karen表示德籍老公Johannes於同學聚會時，已看過這輯相，問老公現在是否不准她再影？她直言：「以前影落就冇法子，𠵱家梗係唔畀啦，好彩當年好弗時影咗，𠵱家唔影得呢啲，除非用AI去做。」

問到老公是否很專制？她說：「我諗會有啲呷醋，應該都要有少少呷醋先啱嘅，如果完全冇感覺，又好似唔係幾好。」她甜絲絲表示老公一直黐住她，並陪她在香港，她說：「真係唔想分開，保持住青春。」

Karen稱個人展覽早前已在北京展出，很希望能巡迴展出到其他城市，她說：「有啲人都話有興趣，主要係場地問題，就算巡迴到德國，畀奶奶見到呢啲相都唔驚，奶奶一定會話正，可能奶奶都想影。」

Karen指奶奶經常問她何時到德國開騷，之前她於歐洲巡唱，奶奶看得好開心，問可有計劃開騷？她說：「暫時唔開騷住，之前一直巡唱，都做咗10年，𠵱家想做得精簡啲，為環保都唔想隔幾日又飛，盡量留喺香港陪媽媽，都有計劃明年開始籌備喺香港開騷，最想與管弦樂團合作。」

（即時娛樂）