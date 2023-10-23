炎明熹九展尾場個唱 最快明年補場 盼返家鄉汕尾開騷 (18:23)

炎明熹（Gigi）、鄭俊弘（Fred）、林奕匡、露雲娜和涂毓麟等，今天（23日）到港台為《香江暖流》至愛陳百強30年紀念特輯錄影，陳百強（Danny）的哥哥陳百靈和表妹玲玲亦有出席。

Gigi打頭陣獻唱《念親恩》及與一眾歌手合唱《一生何求》。Gigi第一次聽Danny的歌是《等》，她說：「歌詞和音樂很美，令我留下深刻印象。《漣漪》我都很喜歡，聽前奏已打動到我想喊。」

說到大合唱《一生何求》時，林奕匡等入錯key，Gigi表示首歌有少許改動兼又刪減，大家收到這版本，都不是很長時間，事前又沒一齊排練過，她說：「《念親恩》這版本，我都不是練了很久。」

說到她在九展舉行的首個個人演唱會，尾場因颱風關係取消，她表示最快明年才能補場，因為她要花時間應付12月大學第一次考試。問她到時會否開多幾場還飛債？Gigi說：「我會加油，希望開多些給大家看，但要自己有能力先，要不然好似浪費大家時間。」

她透露完成香港演唱後，有機會去澳門和廣州巡唱，說：「當然希望到自己家鄉汕尾開演唱會，鄉親父老就無需長途跋涉坐車來看，九展演唱會，嫲嫲都有來，但我在台上見不到她坐在那裡，如果見到我會用『鶴佬話』跟她打招呼。」

林奕匡解釋大合唱《一生何求》某個位入錯key，因首歌重新編曲，事前又沒綵排，說：「以前有學唱Danny的歌曲，但我不懂中文隨口唱，現在才發現有些字唱錯了，入不到key不尷尬，唱Live就是這樣，好似我獨唱《等》耳機出現失靈。」

（即時娛樂）