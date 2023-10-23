《白晝如焚》入圍倫敦東亞電影節 鄧麗欣演出獲肯定 (19:47)

由鄧麗欣﹑劉以豪﹑呂良偉及李靖筠合演的愛情懸疑片《白晝如焚》，發布好消息，電影成為國際電影節關注話題作，入圍倫敦東亞電影節，並於當地舉行世界首映，為電影上映前打下強心針。

電影節高度評價《白晝如焚》，更邀請女主角鄧麗欣（Stephy）親身到當地參與電影節，是繼郭富城及古天樂後，再有香港演員出席該電影節，顯示大會對Stephy的肯定。

電影公司同日發布全新劇照，從劇照所見，Stephy輕撫劉以豪面頰，流露憐愛痛惜之情；劉以豪低頭哭泣，不敢直接回應Stephy的關愛，這對戀人感覺既親密又陌生！從Stephy充滿愛意卻隱晦眼神看來，2人似乎藏着秘密，撲朔迷離關係令場面充滿窒息感。

對於今次飛倫敦參與電影節，Stephy興奮說：「今次是我第一次參加倫敦東亞電影節，好開心，尤其見到好多香港朋友支持這部電影，我本身好喜歡倫敦，不過工作就是第一次，好開心可以帶自己好喜歡的電影跟大家分享。」

Stephy今次參與《白晝如焚》世界首映，坦言心情複雜：「我在大銀幕欣賞電影的時候，心跳由第一分鐘急促到最後一分鐘，由頭緊張到尾。好像未能夠呼吸一樣，因為每一個情節及段落，都令我回憶拍攝過程和角色感受；最值得是感受到觀眾在觀映後的反應，他們看得投入。」

在映後分享環節，被問到如何看待戲中與劉以豪愛情關係，她說：「兩個角色的情感都很單純，正正因為這種單純，在命運作弄下，就會各走極端。而各走極端的人，往往無法回頭，只可以用更不合常理手段解決問題。但當我回想角色，回想起那種單純的愛，其實令我痛心，兩個人既單純又複雜情感線，正正就是這部戲最好看，最人性化地方。」

提到今次電影節之行還有什麼計劃？Stephy笑言：「今次時間緊密，早上到埗後即準備出席電影節放映，明天已經離開。不過我們希望離開前，可以吃一頓美味午餐及買到手信，證明我們團隊有來過。」

（即時娛樂）