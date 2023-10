本地獨立音樂組合my little airport(mla)一連6場在九展舉行的《你告訴我一個昆德拉的故事(sorry, the same old story)》演唱會,昨晚(23日)舉行尾場,吸引不少圈中人捧場,包括謝安琪﹑張繼聰﹑黃耀明﹑岑寧兒和黃丹儀,不過最驚喜莫過於影帝梁朝偉都是座上客,他和好友張叔平結伴睇騷,令網民及現場觀眾感驚訝。

(即時娛樂)