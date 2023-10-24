羅祝｜陳豪驚喜造型展喜感 身手仍靈活：爛船都有幾斤釘 (13:20)

在若瑟之家天台滿懷心事遊走的英喬，將波子放進迂迴曲折的水管陣後，水管忽然傳來萬事通深情的聲音：「英台，我真係好唔捨得你。」（大會提供）

無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》（《羅祝》），昨晚（23日）播出一集，是視帝陳豪晒冷之夜，除首度在劇中大顯槍法和敏捷身手外，更分別以「黑面神」及「Rock友」造型登場放笑彈，加上劇集結尾透過水管表達對祝英台思念，一集做齊打仔、諧星及情聖！

昨晚劇情講述代表羅家出戰的萬事通（陳豪飾），雖在決鬥中勝出，但慶功宴上卻遭羅素（潘志文飾）發難，力指是殺其前妻真兇，結果慘遭禁錮及毒打；最終萬事通在好友羅密歐（周嘉洛飾）協助下，逃往祝家的天南市，卻因勝出比賽令祝家要將月村奉獻給羅家，成為天南市公敵，只能喬裝出行以防被追打。

昨晚使出真功夫的陳豪（阿Mo），除了拳腳功夫下下到肉，在沙發上的翻滾絕技，及在長飯枱瀟灑滑行，亦令人眼前一亮，阿Mo說：「動作戲我其實拍過唔少，但因為冇拍一排，今次仲加埋花式揸槍，拍之前武指都有懷疑：『你得唔得㗎？』，不過試咗一、兩下後，佢就話：『咦？！阿Mo啲身手仲喺度喎』。坦白講，我都唔知再落場會點，好彩囝囝同媽咪學跆拳道嗰陣，我都有喺側邊做指導，啲人都有問我係咪食過夜粥，證明我爛船都仲有幾分（斤）釘。」

昨晚陳豪與陳茵媺亦有大量互動，最搶場口要數「花生盛宴」！事緣萬事通每次喝完東西後，都堅持將杯子放回原位，引發英喬（陳茵媺飾）懷疑他正是自己多年前深愛的梁山伯，英喬遂刻意以會引發梁山伯敏感的花生打造盛宴招呼萬事通，試探其真身是否正是梁山伯，包括涼伴花生豆腐及南乳蓮藕花生炆豬手等，並欺騙萬事通喝下「加料粟米湯」，可惜最後反而是英喬助手阿勇（陳健榮飾）當災。

另一場重頭戲發生在劇集首度曝光的重要場景—水管大廈，在若瑟之家天台滿懷心事遊走的英喬，將波子放進迂迴曲折的水管陣後，水管忽然傳來萬事通深情的聲音：「英台，我真係好唔捨得你。」

其實自上周播出英喬忌諱洗傷口一幕，不少聰明的觀眾已得悉英喬其實正是女扮男裝的英台，到底梁祝過去發生過甚麼事？據知當英喬／英台得悉梁山伯真身後，依然因為各種原因對梁山伯進行不同形式的試探，梁山伯更因而質疑自己性取向，從而引發更多笑料。

（即時娛樂）