無制限探險隊｜Mike導腹肌擋子彈受傷流血 認被黃金畫面冲昏頭腦 (15:07)

ViuTV節目《無制限探險隊》昨晚（23日）播放第四集，該節目每集都會有「黃金畫面」，昨晚一集談及南非治安問題及多宗槍擊案件，而合格的避彈衣則是必需品，而「Mike導」劉諾衡提出穿避彈衣測試效果，原先Mike導在槍械專家指引下，穿上避彈衣擋子彈，惟他不痛不癢，並說：「交戲都交唔到﹗」

同時他又嫌畫面未夠震撼，索性提議抽走防彈背心的防彈板，雖然團隊聞言反對，擔心他受傷，但Mike導仍一意孤行，最後上演一幕身軀擋子彈，豈料槍械專家開了一槍後，Mike導痛到大叫兼紮紮跳，原來他真的受傷，子彈入肉，右腹及胸口之間中彈，現場有候命救護人員，即時幫他清洗傷口及打針，以及取出9mm的橡膠子彈，而隨團的「咖喱」黃雅慧曾做醫生，也立即幫手為Mike導縫針。

事後Mike導直認當刻完全被拍攝黃金畫面冲昏頭腦，不過他直言絕無後悔：「後悔係完全無，因為我𠵱家人無事，雖然我哋係好鍾意玩嘢嘅團隊，以有趣方法呈現特別畫面，但遵守一個原則，每件事都有故事，關係嗰集嘅主題，但我嘅舉動係破壞咗原本度嘅故仔，我哋測試避彈衣，被射中會痛痛哋，畫面係幾震撼，但效果完全冇，我當時諗畫面上無法滿足，當刻完全被拍攝黃金畫面冲昏頭腦，好彩最後件事向好一方面呈現。」

（即時娛樂）