雲浩影新歌初嘗作曲滋味 拍MV來回撲牀10幾次 (17:30)

「治療系女聲」雲浩影（Cloud）初嘗作曲人滋味，與Alex Fung（馮翰銘）、TonYNot和朱琳創作新歌《放下放不下》，藍奕邦填詞。MV穿梭多個場景，Cloud透過漫遊夢境，調節好心態面對「放不下」的人和事，接納這些都是成長的美好回憶。

新歌《放下放不下》的創作班底，幾乎是Cloud之前作品《氣流》一樣，這令她特別開心，她說：「好開心再度合作，寫咗呢首咁澎湃、咁感動嘅歌。歌詞係講，有啲人陪我哋走過青春，久唔久會諗起佢，想知佢過得好唔好？啲人成都話要『放低』，但我自己覺得『放唔低』都唔緊要嘅，所以就有呢首歌《放下放不下》。好多謝阿邦（藍奕邦）寫咗份咁好嘅詞畀我，佢好畀心機考慮埋我唱嘅時候會點樣唱，有啲用字方便我去唱，整個錄音過程好舒服。」

Cloud在MV中有一場要飛撲到牀上，然後3位工作人員從後向她身上拋下幾張毛氈，要夾好時機拍出效果，她來回飛撲了10幾次，導演才收貨。事後Cloud回想場景都忍不住笑，她說：「真係撻咗好多次呀！因為要夾埋工作人員動作，而我想畫面唯美啲，保持個樣靚，希望跌落牀一刻感覺溫柔啲，但其實係撻落去。」

她在MV中穿梭睡牀、課室、醫院和夢境等場景，她說：「MV故事講我夢入面返去回憶，回憶中有一個男生陪我走過青春，縱容或者係容忍咗我嘅任性、教識我成長、學習去愛人。可惜長大之後，我愛嘅人唔再係佢。MV裏有醫院景，寓意我係愛情病人，對愛情好執著，放不下嘅人。呢首歌就係講：一係就由得佢，一係就完全放下。（你會點揀？）希望自己某程度由佢放唔低，唔使咁執著一定要『放下』，因為都係美好回憶，陪伴大家走過青春。」

（即時娛樂）