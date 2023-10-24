《戀人》下半部膺收視冠軍 南宮民歸功幕後 安恩珍預告虐心升級 (16:56)

由《千圜律師》南宮民與《壞媽媽》安恩珍主演的古裝愛情劇集《戀人》下半部日前開播，挾著上季餘威，該劇首周收視錄得9.3%、瞬間收視高達11.3%，位居同時段節目收視冠軍，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《戀人》以丙子年的朝鮮為背景，講述李長賢（南宮民飾）和柳吉彩（安恩珍飾）相遇後，閃電陷入愛情，可是身陷亂世的2人經歷多次離合，仍未能攜手私奔；承接上半部劇情，長賢返回清朝，愛人卻已成人妻，讓觀眾不禁為其扼腕心碎。

近日南宮民和安恩珍接受訪問，談到《戀人》第一季反應熱烈，安恩珍笑言在街上未有被觀眾認出，可是家人反應卻讓她忍俊不禁：「我最近去超市買麥片，工作人員沒有認出我；可是第9集播出後，我媽媽就在家族聊天群裏說很失望，我媽媽也太喜歡（這部劇集）了吧？」

南宮民把高收視則歸功於幕後：「劇本很有趣，而且我知道導演作品水平很高，所以我對《戀人》抱有很高期望，最重要的是，作家黃真英的台詞裏，每一個字展現角色魅力，例如：『我會成為你的奴隸。』但是當我演繹時，我不會試著說出這句台詞，而是傾向於把它演繹出來，所以我不再背台詞，而是不斷思考我要以怎樣情感，才能說出這些話。」

談到不少觀眾為角色感到不捨，2位主角亦不約而同感心痛，安恩珍還曾經為角色偷偷灑淚：「劇中吉彩夢見長賢的畫面，其實並不是非常情緒化場景，但是前輩看著我，已經足夠讓我哭出來，有很多次我看著長賢，都會獨自哭泣。」

她更預告劇集將會愈來愈虐心，「吉彩」將面對更多的苦難和逆境，製作組也表示：「第二季的劇情會比第一季更為猛烈，吉彩將面臨難以想象的殘酷考驗和變化。」

（即時娛樂）