王宗堯進軍飲食界 跟圈外女友有結婚計劃 對官司裁決抱平常心 (22:24)

王宗堯雖然官司纏身，減少幕前工作，但仍為設計工作及個人服裝品牌而努力，近日更與圈外女友Julia進軍飲食界，情侶檔於太子開設小食外賣店，試業期間反應十分理想，大排長龍，忙得王宗堯也要入廚房幫手，女友掌管舖面也忙到妝都溶，未到關店時間食材已售罄，王宗堯當生招牌以合照答謝顧客，見到這麼多人支持，他亦大呼感動。

王宗堯表示與女友原本1年前計劃開咖啡店，但一直處於構思階段，數月前常光顧的台式刈包店結業，決定與該店師傅研究餐單，加入新款式，籌備4個月，投資6位數自己開店，他說：「雖然官司花好多錢，幕前工作亦有影響，但創作及服裝品牌工作，依然冇停過，仍有很多計劃，有機會都會做。」

他透露杜汶澤網台新節目《To Do List》曾找過他參與，但對方找他時官司剛開審，之後是什麼情况也不肯定，故推卻對方邀請，他說：「自己唔叻，就集中精神去做一件事，未試過面對咁嚴重官司，想專心同專注處理完先，官司已到尾聲，都諗好處理完有乜嘢方向，好多顧客嚟到都話有好多人支持我，希望我繼續做幕前，撐我搞騷，但時間點上有啲尷尬和困難，都係先安心處理好事情。」

王宗堯指與女友拍拖4年，即使他官司纏身，女友亦陪伴同行，已視對方為家人，他說：「我哋都知道自己揀嘅路係難行，但我哋認為就算有啲嘢好難做，甚至冇人做過，我哋就偏偏鍾意向難度挑戰，兩個都硬頸，有時都會鬧交。」

問到可有結婚計劃？他說：「有嘅，喺官司完結前後，兩個方案都有諗過，兩個都有好處或唔好處，我哋會揀適合時機，已經有共識，我亦已認定咗佢，大家拭目以待。」

問到可有擔心明年官司裁決？他說：「平常心，好多嘢冇得講，幫我嘅團隊講過暫時將件事擺埋一邊，需要好好生活，唔好停滯不前，每日只有負能量，要保持正能量。」

（即時娛樂）