東京電影節｜張藝謀拍戲一眼睇10個Mon：像個保安員 (14:20)

第36屆東京國際電影節前日揭幕，同日頒發特別成就獎予內地導演張藝謀，表揚他對影壇作出貢獻。今日張導出席大師班，分享入行40年心得，本報記者現場直擊。他說最重視跟演員討論劇本，曾試過討論後重拍，因為電影是工業，演員站在第一條生產線，表達人物故事，所以他很重視演員的想法。

他以《滿江紅》為例，全片以紅色為主調，拍攝前先跟美術、佈景等工作人員開會做好準備，已經有紅色畫面構思才能拍下去。為了捕捉演員最佳表現，現場設置8至10部攝影機跟隨他們，因此他要同時監視眾多畫面，笑言自己像保安員，亦是內地電影界看最得多Mon（Monitor簡稱，即監視器）的導演。

談到與已故日本男星高倉健合作《千里走單騎》的往事，張導大讚對方專業，好像不用休息似的，即使沒有他的戲分也會留守片場。張導又指很難遇到完美劇本，雖然一直期待，至今卻未收過，往往需要時間修改，曾經質疑自己沒效率，原來其他導演也遇到同樣問題。

提到傳承問題，張導稱長女已是導演，下月有新片推出；兒子在美國讀電影，畢業後想做動畫導演。他問兒子為什麼不想拍真人演出電影？可是對方堅持做動畫，亦熟悉日本動畫，張導戲謔自己只識宮崎駿。

張藝謀自言熱愛電影，才能拍足40年。當初選讀電影，原本只謀出路，怎料愈拍愈愛。至於如何保持熱誠，就是要保養身體；雖然電影是藝術，也不要讓投資者虧本。

（即時娛樂）