羅密歐與祝英台｜古佩玲演陳茵媺年輕版 獻出3個第一次 (15:55)

陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣等主演的劇集《羅密歐與祝英台》，昨晚（24日）一集講述祝英台（陳茵媺飾）與梁山伯（陳豪飾）20年前相遇相愛的時間點，由古佩玲及李爾晨飾演他們的年輕版。有婚約在身的英台，一次意外與山伯邂逅，經過多番相處，山伯利用「水管大廈」的獨特設計向英台示愛。兩人墮入愛河，但因身世懸殊，被祝英台媽咪（馬海倫飾）出手阻止，反而愛得更堅定並相約私奔。私奔前夕，殺手殺入祝家殺死祝英台爸爸（煒烈飾）及英喬（古佩玲分飾）。為了祝家着想，英台臨危受命，喬裝哥哥英喬打理祝家業務，「梁祝」戀煞停。昨晚結尾一幕，英台與山伯再以年輕時同樣的方式在天台意外相擁兼跌倒地上，梁祝戀相隔20年後似乎得以延續。

古佩玲在昨晚一集以古典味十足的長鬈髮及少女味濃的洋裝上陣，分飾英喬時就梳all back髮型，又穿西裝兼壓低聲線扮男兒身。她表示為劇集付出不少第一次，包括拍動作戲、一人分飾兩角及拍悲情戲。談到英喬與英台同時遭殺手入屋狙擊一幕，她笑言有難度：「因為係同時拍，我又要好型、型完又要即刻喊，情緒比較難捉。」談到英台有不少唯美鏡頭，古佩玲感謝幕後同事付出不少心思：「好似我攞住件衫喺屋企跳舞嗰場，真係度咗幾次角度同係咁練轉圈，就係想件事再靚啲。」

李爾晨在戲中有出浴戲大曬肌肉，他說：「拍沖涼時已係清晨5、6點，個廠啲冷氣好凍，仲要沖凍水，凍到口都震埋，對白NG咗好多次。反而拍攝打鬥戲當日又早又熱，但我要著皮褸上陣，只係記得好熱。」李爾晨笑言談情戲很難：「我圍讀時好唔得，啲對白對於我有啲尷尬，唔係好慣講啲咁深情嘅嘢，好彩古佩玲好就得人，畀好多鼓勵我。」

（即時娛樂）