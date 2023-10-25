台灣導演侯孝賢患阿茲海默症 家屬發聲明透露最新狀况 (16:59)

76歲台灣導演侯孝賢今天（25日）傳出因罹患腦退化症被迫退休的消息，侯導的太太曹寶鳳和兒女侯甫嶽、侯蘊華發聲明回應，證實侯孝賢患上阿茲海默症，聲明內容如下︰

侯導先前經診斷出阿茲海默症，但仍持續準備他的下一部電影，並沒有因此減退他對電影的熱情，工作事務也如常進行，一直到新冠肺炎確診，後遺症連帶影響病情才暫停，這對我們來說是沒有預想過的發展，相信對今日得知此消息的朋友們來說，也一定是非常震驚與難以置信，不過，請侯導的朋友和影迷們不要難過，確診之前他常跟我們說，他發現他對電影的喜歡愈來愈純粹，確診康復後，現在已經完全回歸家庭生活並且安心休養，身心狀態平順，並無大礙，他的公司也都還在營運，業務依舊持續運作，謝謝大家的關心。

過往由於侯導長年投入於他所喜歡的電影工作中，對家庭生活無暇兼顧，所以現在雖然生病了，但感謝神，換個角度看，這段期間反而讓我們家人之間朝夕相處，重新建立更親密的關係，也懇請大家給予侯導與家人們平靜生活的空間。

之前侯導籌備的電影《舒蘭河上》（尋找河神），無法繼續執行固然遺憾，但過往他的作品已於國內外獲得諸多的肯定，也留下許多經典的作品，相信在時間的洪流裏不但不會被遺忘，他對電影的態度、精神也一定會被戰友和影迷們留存下來，再次謝謝大家。

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（即時娛樂）