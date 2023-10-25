麥明詩驚喜現身馮允謙新歌MV 聽Jay自彈自唱感動流淚 (17:53)

馮允謙（Jay Fung）推出新歌《給你幸福 所以幸福》，請來同門的蔡穎恩（Evelyn）和林皓霆（Charles）客串演出MV，麥明詩更驚喜現身，笑言將第一次獻給了Jay。

《給你幸福 所以幸福》講述找到對的人時的幸福甜蜜。Jay說：「當搵到一個肯同你度過今世嘅另一半時，係一件好幸福嘅事，因為可以互相照顧、鼓勵同倚靠對方。」Jay在MV中飾演一位婚禮歌手，穿上西裝自彈自唱。他還邀請了好兄弟兼音樂朋友組成樂隊作現場演出。

客串演出的Evelyn在MV中飾演新娘，身穿婚紗的她戴上200多萬的名牌首飾。Jay看後高呼：「好閃，好靚呀！」Evelyn笑言：「你踩到條裙都唔緊要，最緊要唔好整跌啲戒指。」Evelyn拍攝時教導Jay揭頭紗， Jay表現怕醜不敢直視她。Evelyn說：「雖然佢平時喺MV好有型，但其實好怕醜。」Jay表示：「我通常要拍到最後一個Shot，先開始習慣同MV女主角近距離接觸。因為我會好尷尬，導演有時都會問『Jay，你可唔可以自然少少？』」

麥明詩（Louisa）在MV中驚喜現身，飾演與Jay同甘共苦的女朋友。Louisa開心能與Jay合作：「今次係我第一次拍MV，我嘅第一次畀咗你，希望你拍得開心。」Jay解釋邀請Louisa參演的原因：「有邊個唔想邀請麥明詩拍MV？我好幸運邀請到你，你係一個好真誠、好Sweet嘅女仔，好啱MV嘅角色。」

Louisa在MV中看着自彈自唱的Jay，不消兩分鐘便感動流淚。她說：「你唱嘅歌詞好觸動到我，有一句係『完美的結尾曲』。有個男人願意畀我做佢嘅結尾曲，真係好感動，如果我有呢一日就好啦﹗」Jay回應：「有好多好好嘅男人，你要相信，你會搵到一個好㗎﹗」

（即時娛樂）