香港人在北京｜吳若希自爆夠膽開個唱與拍劇有關 (18:11)

吳若希在劇集《香港人在北京》中有不少唱歌戲，她坦言這些唱歌戲令她有勇氣舉行個人演唱會。（大會提供 / 明報製圖）

陳展鵬、吳若希、蔡潔等主演的劇集《香港人在北京》，昨晚（24日）一集講述蘇菲（蔡潔飾）陪同港仁（陳展鵬飾）去珠海傾生意，後來蘇菲飲醉酒獲港仁送回酒店，對港仁餘情未了的蘇菲借着酒意告白，更情不自禁吻向港仁。港仁把持得住，用手指放在嘴前拒絕蘇菲獻吻！

蔡潔回憶拍攝這場戲時沒尷尬：「大家都係專業演員，嗰場主要係講個氣氛，大家都係盡力去演出嗰場戲嘅氛圍。展鵬厲害之處係唔會令你緊張，我哋喺輕鬆嘅氛圍下完成拍攝。當初知道同展鵬合作，我曾經擔心招架唔住，因為我嘅角色要Lead住佢，我喺度諗佢氣場咁勁，我得唔得㗎？展鵬喺劇中對住我同吳若希都係處於下風，但佢Carry得好好，演到港仁嘅可愛同天真，一出場就會Catch到大家嘅眼球，但又唔會太鋒芒畢露，我終於領教到視帝嘅功力。」談到在劇中穿上大露背晚裝，蔡潔笑言：「我都覺得個造型好靚，其實嗰件晚裝上半身只係得一塊布，但出嚟效果好靚！」

Helen（吳若希飾）誤打誤撞下，為姑仔寶怡（戴祖儀飾）擔任了幕後和音，從而被張帥（梁漢文飾）發掘歌唱天分，邀請她參加踢館賽，造就兩姑嫂同台！今晚（25日）播出一集，Helen和寶怡將以型格「黑雙煞」造型獻唱《Crying》。兩人一唱一和非常合拍，張帥最終選了Helen做學員，令寶怡醋意爆發！Helen與張帥將有一場拍攝宣傳照戲，兩人近距離接觸時怕怕醜醜，最終更仆倒收場。

談到拍攝時有不少唱歌戲，吳若希說︰「喺未拍呢套劇之前，我未試過企喺一個咁大嘅舞台演出，所以有好多唱歌場面真係有一種開騷嘅感覺。拍完呢套劇之後，我先夠膽開屬於自己嘅個人演唱會，呢套劇喺唱歌事業方面真係幫咗我。」對於與梁漢文合作，吳若希表示︰「佢親和力好強，同佢做對手戲唔會好驚。佢會令到我好想同佢傾偈，合作得好開心，好似多咗個哥哥咁！」

（即時娛樂）