陳百強逝世30周年︱馮志豐回憶42年前跟Danny拍《突破》點滴 (19:27)

馮志豐（左一）當年跟陳百強（右一）拍《突破》有開心回憶，他身邊是黃德發（中），在劇中飾演他的哥哥。（馮志豐fb圖片 /明報製圖）

今日是陳百強逝世30周年的日子，他43年前主演的電影《喝采》4K數碼修復版今晚（25日）舉行慈善首映禮，電影女主角翁靜晶專誠返港出席懷念故人。跟陳百強合作電視劇《突破》的馮志豐，他當年是童星，今日在社交平台撰長文，回憶40多年前跟「陳百強哥哥」的合作。全文如下：

「時日如飛。

這張舊照片攝於 1981年，我和陳百強哥哥、以及劇中飾演我哥哥的黃德發，正在拍攝電視劇《突破》。

那天的外景很趕，因為拍攝哥哥跟同學陳百強和我慶祝生日，所以一個早上拍了在公園玩遙控車、在街上吃小販攤檔、和在木橋上遊玩、天橋底探父親等等，不過印象最深還是玩遙控車那幕。

道具組安排了三部遙控車給我們。其實當中只有一部是遙控，一部是『聲控』，即按掣『啪啪』聲，只可向前向後，另一部還有點壞。工作人員安排陳百強哥哥拿了最可動的那一部遙控車作拍攝，黃德發哥哥拿了聲控，而我則拿了有點壞的遙控器。這張相片捕捉了陳百強玩得最開懷的一刻，亦記錄了我最羨慕他的那一刻。

後來陳百強和黃德發看見我如此渴望的眼光，自然輪流讓我大玩特玩。對我來說，陳百強是個大哥哥，但玩遙控車時，像一個大頑童，大家你撞我、我撞你，遙控車差點給他撞散呢。

接着我們三人一起往大排檔掃街，食『嗱喳麵』。因為是在現場小販檔買的，夠晒新鮮滾熱辣，不像廠景道具飯餸冰冷無味，所以大家都真吃，並吃得很滋味😄。這幾段戲，後來因為播出時間問題，只用短短幾張照片交待了。

舊照片記錄了當時的風貌，我穿的那對波鞋，是當時雜嘜『仿』 波鞋，$30港元有找。王德發穿的西褲還有點喇叭，獨陳百強黃色毛衣，襯着淺藍色恤衫，腳穿束褲管的運動褲，和潮流剛興起的帆船鞋。放在今天也很好看，一點也不過時。

《突破》推出那年，正值陳百強走紅時期，首首歌大家都琅琅上口。我小時候喜歡的是《太陽花》、《幾分鐘的約會》、《思想走了光》、《飛出去》、《漣漪》，後來長大一點喜歡《迷失中有着你》、《疾風》、《深愛着你》、《不再問究竟》….還有很多很多。我慶幸在拍攝片場，聽過Danny彈奏鋼琴唱歌，那個年代，我以為男孩子應該是彈着結他才最有型，但當你看見文靜的陳百強優雅地在鋼琴旁輕彈淺唱，原來一樣迷人。

直到今天，陳百強的歌仍然陪伴著我。

時日如飛。今天在我心裏，是充滿不退的記憶。

今天是Danny陳百強逝世三十周年，謹以舊事作紀念。」

《突破》是TVB青春劇，招振強監製，陳百強、毛舜筠、翁靜晶與莊靜而主演，於1981年12月首播。

（即時娛樂）