陳凱詠想與「卓洛」真人版新田真劍佑合照︰朋友很羨慕 (21:33)

陳凱詠、林愷鈴、雲浩影、邱彥筒、已故日本藝人千葉真一兒子新田真劍佑等，今日出席時尚品牌酒會。新田真劍佑在酒會上率先登場，身穿厚羽絨的他因覺得太熱，接受司儀訪問期間突然走開，除下外套後才繼續受訪。新田真劍佑表示小時候曾數度來港，但已記憶模糊。他說︰「若計正式來港工作，今次算是首次。」談到近日憑主演的Netflix真人版《One Piece海賊王》飾演「卓洛」一角而人氣急升，新田真劍佑希望繼續接演其他連續劇，不介意多拍動作戲，但談情說愛場面可免則免。

陳凱詠稱工作忙未有時間觀看真人版《海賊王》，但朋友知她能與主角新田真劍佑同場出席活動均十分羨慕，因此希望邀新田真劍佑合照留念。陳凱詠表示成為獨立歌手後始明白要一腳踢不容易，覺得很辛苦，但身邊朋友卻覺得她愈忙愈精神。她希望有機會出席年尾樂壇頒獎禮︰「不一定為獎，能有份參與及見到一班好朋友已夠好，畢竟我停工了近一年。」早前宣布與導演陳健朗分手，她說暫時不談感情事，只想專心工作。

ViuTV新劇《冰上火花》快將播映，有份演出的林愷鈴稱心情緊張和期待︰「我在劇中不再演乖乖女，角色有陰暗面，會做壞事，也擔心觀眾對我角色的反應。不過，真實世界中，不少人也有黑暗面，我也有頹廢不開心的時候，要找朋友或家人傾訴。（找緋聞男友楊天宇傾訴？）與楊天宇是好朋友關係，他很陽光，大家都有傾工作和拍戲的事，他是一位很支持我的好朋友，所以會叫他捧場。」

（即時娛樂）