林家謙倫敦開騷為移英港人唱《One Way》 希望大家繼續追尋嚮往生活 (22:49)

林家謙本月22日於倫敦O2舉行《L*underground》演唱會，限定只開一場，好友黃偉文與Serrini、家人及移民海外的親友均前來棒場。演唱會由頭到尾觀眾反應都很熱烈，令林家謙非常感動。他唱到《想創》時有點哽咽。他為倫敦觀眾特別唱《One Way》，及因演出當日時近重陽節，他選了《重陽》一曲，讓黃偉文感動不已。黃偉文看騷後在網上貼合照，寫道：「無人知道雙子座，難道喜歡處女座，在O2空中的這一秒，其實係有史以來第一張合照。」他又指7月時收到林家謙邀請睇騷，當知道是重陽前一日，即問林家謙：「咁你會唔會唱……」當時林家謙指要同導演研究，結果這晚真的唱了《重陽》，令他十分感動，因這是他自己的私房歌，有特別感情，想作曲的「生父（林家謙）」唱一次，為他圓夢。

演唱會上，林家謙為倫敦場特別揀選寫給艾粒的《One Way》，台上他坦言這首歌是特別留給倫敦站的觀眾：「呢首歌入面係好多好有勇氣冇買到回程機票嘅你哋，所以我之前澳門死都唔肯唱，唱咗就冇咗作用。」令觀眾非常開心及感動。更有不少觀眾網上留言聽到落淚。

他又解釋《One Way》的demo其實叫《Reunion》：「其實自細對移民冇咩特別感覺 ，因為我屋企過半嘅親戚，好早已去咗地球另一端生活，所以對我嚟講，佢好似住喺九龍同新界咁樣囉，所以我唔覺得係一件大嘅事。但大個之後，慢慢發覺大家因為某些原因，搬去新的環境生活，我都會有少少感觸，覺得好似明明喺度出世，點解要離開佢嘅土生之地、去同自己嘅親屬分離呢？後來發現其實都唔係乜嘢天大嘅事，就算去到邊度生活都好，我哋都好清楚自己嘅根其實喺邊度，所以我哋仍然有好多重聚機會。好多謝今次《L*underground》畀我一個re-u機會，同地球另一端好多親戚朋友重聚，無論漂流喺世界邊個角落、邊一個地市都好，我都希望大家可以喺你嗰一片天空下，繼續追尋你所嚮往嘅生活，繼續好好carry on。」全場大力拍掌歎呼回應。

林家謙向倫敦觀眾表示，決定開騷前其實心情好忐忑：「唔係講笑，我係掙扎咗好耐，猶豫咗好幾個月，因為開O2對我嚟講真係太遙不可及，自己有少少唔係太qualified，喺香港以外開一個大嘅場館，我覺得其實好難㗎，都淆底㗎，即係要掟壽包呀嘛，唔想.....但很感激大家不相信我和團隊的渺小，跨過萬里於O2一起築起我們的L*underground小國，今次呢架列車代表我哋生命嘅旅程，出世就由underground開始，慢慢去達到唔同嘅高度，慢慢開始遁地飛天咁流離喺呢個世界，經歷各式各樣嘅高低。我哋喺呢一刻，可能身處唔同地方，感覺未必好有衣歸，但我覺得呢個世界好似繽紛樂園，任你行，所以好好捉緊每一個留腳印嘅機會。」

安歌時，林家謙唱了《邊一個發明了Encore》和《時光倒流一句話》，第二度安歌更清唱《壞與更壞》，送給倫敦站的觀眾。

來到英國第一天，林家謙就已經周圍行，並於地鐵月台上先行預演了一小段歌舞。演出當天，他又遇上隧道封閉，本來去O2場館，5分鐘的車程，變成一個鐘，於是貼地的他，馬上就決定改乘地鐵過去，並且在地鐵月台上錄影了一條通知觀眾交通情況的影片。

（即時娛樂）