78歲英國殿堂級搖滾歌手洛史釗域(Rod Stewart)宣布明年3月展開「Live in Concert, One Last Time」亞洲巡迴演唱會,吉隆坡首站,接著曼谷、高雄、香港、馬尼拉、新加坡與東京等。香港站於2024年3月11日,在會展舉行。

洛史釗域表示:「上次來到亞洲進行巡演已經是15年前了!我真的急不及待想為大家帶來我所有經典歌曲,並呈現我歌手生涯中最精彩的演出,也是與歌迷們同度一個盛大的派對!」Rod Stewart從他超過50年的經典歌曲中親自挑選每場演出的歌單,把觀眾帶入音樂時光旅程,《Maggie May》、《You Wear it Well》、《Da Ya Think I'm Sexy?》、《Sailing》、《I Don't Want to Talk About It》等,首首經典。門票將於11月13日www.cityline.com 公開發售。

