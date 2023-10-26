MIRROR齊腳現身商台谷團歌 姜濤：頂住壓力繼續前進 (13:00)

男團MIRROR下月入行5周年，近日12子齊腳宣傳全新團歌《Catch A Vibe》，他們久未齊腳現身電台訪問，今午（26日）12子到商台《叱咤樂壇》接受訪問，大批「鏡粉」在商台門外守候。

主持梁文禮問MIRROR會否出席叱咤頒獎禮記者會，隊長楊樂文（Lokman）說：「以最新嘅更新，同上次更新嘅差唔多，有興趣去嘅，然後再睇下時間OK唔OK，大家期待下啦﹗」至於《Catch A Vibe》是否今年MIRROR最後一首團歌，Lokman說：「我估係最後一首，之後籌備演唱會。」

MIRROR成軍5年，主持問他們有何感覺，副隊長江𤒹生（AK）說：「呢5年發生好多事，，時間過得好快，全民造星到𠵱家過得好快，好多嘢唔係捉得好實。」

邱士縉（Stanley）說：「好急促成長，仍然適應中，我哋之間開始建立再勁嘅默契，即係唔使講都知大家想點。」

姜濤則說：「希望大家繼續加油，因為呢5年雖然有好多開心事發生，亦feel到有唔開心嘅事發生，外界對我哋愈嚟愈多批評聲音，希望我哋每個人頂住壓力繼續前進。」

邱傲然表示希望12子稍後有機會一同演舞台劇﹑柳應廷笑稱目標好像Stanley，可以變得大隻；呂爵安稱心情複雜，去完澳洲之旅好大感受，可以停下來感受生活，盼MIRROR團火繼續衝落去；盧瀚霆則說：「呢5年好好彩，得到好多人幫我哋，可以5年內做到好多，嚟緊5年繼續同我哋一齊行，無論影視工作及音樂，需要大家繼續留意同支持。」

（即時娛樂）