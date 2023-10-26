陳奕迅感染「鼻病毒」後無大礙 赴澳門出席「塵大館」活動 (13:37)

陳奕迅（Eason）上星期演出3場澳門《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》之後患感冒，演唱會要延期舉行，休息1星期後，身體已無大礙，昨日Eason再起程到澳門，為10月30日以及11月1日的6場演唱會準備。

到達澳門後，Eason相約香港著名藝術家Michael Lau（劉建文），到威尼斯人的「塵大館」，為2.2Mx2.2M的巨型CHIN UP作品真跡剪綵揭幕，2人拿著金剪刀，把巨型畫作打開，由今天（26日）上午11時開始，價值逾百萬畫作會放在塵大館讓歌迷入場參觀。

戴了口罩的Eason精神不錯，他表示病了的1星期沒有出街，連房門也幾乎沒行出過，一直靜心休養身體，在家無所事事，便看電視節目打發時間，每日只希望盡早康復。

來澳門之前，Eason去覆診，醫生指他感染「鼻病毒」，是腸病毒的一種，所以他生病時不單鼻發炎，亦有肚屙。至今他已差不多痊癒，已沒有發炎，為免病毒重生，仍得吃多兩天抗生素，他說：「目前我唯一是仍有鼻水，原因是我不能吃收鼻水藥，吃了聲音會很乾，影響演出。」

問到他怕不怕舞台上流鼻水，Eason笑道：「不擔心，我一出台跳兩跳就已滿頭大汗，汗同鼻水流出來也分不清，當初決定休息，真的很麻煩大家，我知道很多歌迷都來自世界各地，又要他們改時間，或者失去欣賞演唱會的機會，但實在沒辦法，因為醫生指示，如果頂下去病毒不單在鼻，走遍全身就更麻煩，麻煩大家了。」

塵大館之中，幾乎有過萬留言給他，祝早日康復，不少來自世界各地歌迷都又畫公仔，又寫信放於大館的留言板上，不少歌迷表示雖然來到澳門，看不到他的演唱會，但只要他身體健康，他們也願意等，待他康復下次再見，亦有不少歌迷留言叫他加油，令Eason十分感動，除了每張細看外，並拍照留念之外，他亦準備把所有歌迷留言於閉館之日，全部拿回家：「我會一一細看，真心多謝每一位留言給我的朋友，所有說話我都收到了！在心中！我會keep my chin up！努力！」

Eason的最新專輯明天（27日）面世，Michael親自操刀為他設計封面畫作之餘，昨日還於塵大館再畫真跡於留言板上。他表示這張畫作，是2022年初Eason找他設計，當時Eason把唱片中的8首歌都給他聽，並且告訴他唱片名稱想用CHIN UP，他腦中就出現音樂界、藝術界頑童構思，人生最難能可貴是保持童真，畫中頑童更是緊握於疫情中，極具象徵意味的的一綫紅色單槓，傳達出對健康的美好期許，Michael說 :「其實你可以形容這副畫，是記載某段時間歷史，也呼應Eason專輯歌曲傳遞人生哲學——哪怕在困境中，也不要垂頭喪氣，只要下巴抬起，心懷希望，沒有什麼難關是挺不過的。」

問到他這幅畫作價值是否已過百萬？他笑言藝術無價；Eason則表示，沒想過拍賣這幅畫：「除非到我不能話事之日，否則這幅畫也會收藏在我家。」

（即時娛樂）