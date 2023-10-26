MIRROR盼有環遊世界團綜 AK恨加人工 聯署要求Tiger出個人單曲 (14:22)

MIRROR盼有環遊世界的團綜，可跟世界各地鏡粉見面。（鍾偉茵攝））

男團MIRROR今午（26日）齊腳到商台接受訪問，除了力谷5周年團歌《Catch A Vibe》外，還談到明年1月演唱會補場。主持梁文禮問他們有關演唱會資料包括海報及演出日期，隊長楊樂文（Lokman）說：「我哋一貫作風，等大家再期待下，推出後就好有驚喜。」

問到演唱會是去年的延續，還是全新主題呢？副隊長江𤒹生（AK）說：「舊嘅嘢會有，當然要有新嘅嘢發生。」Lokman補充：「海報有新嘅，但唔知會唔會秉承傳統（排排坐），嗰張相一定會影。」

至於在澳洲拍攝的團綜何時播？AK說：「同事如火如荼剪緊。」王智德（Alton）說：「總之要等一等嘅，得返11月同12月，本身同導演監製傾過，呢個團綜好似係5周年生日禮物，唔會等好耐。」

除了演唱會外，MIRROR盼去其他地方跟「鏡粉」（粉絲暱稱）見面，Lokman說：「我想呀，走埠喎，去唔同地方，仲可以Stay behind，感受唔同場館及見唔同粉絲。」

成員邱傲然（Tiger）表示有機會也盼出Solo歌：「來日方長，呢啲要慢慢浸，主力搞好眼前嘅嘢先，如果有機會都想嘗試，乜都做下，有嘢做就做。」AK聞言即搞笑叫大家為Tiger出Solo歌一事聯署。

由於相對去年紅館演唱會，MIRROR全員及個別成員，都出了很多新歌，Lokman說：「我估有啲舊Item，我哋玩得開心，應該會keep，Solo部分會改一改，有啲歌未試過喺舞台表演，趁機會發揮一下。」

再追問有沒有固定團綜？AK說：「公司聽唔聽到？我哋好多地方未去，冰島﹑歐洲，希望公司每年﹑每半年﹑或每3個月季節性去唔同地方，可以有固定團綜（MIRROR環遊世界？）好呀﹗」

至於演唱會會否加場？Lokman：「我哋都未知有幾多場，等公布先，場數唔係好夠嘅話，大家又聯署，之後再幫大家爭取。（有乜嘢聯署或願望達成？）AK：大家都想加人工，環遊世界團綜係幾唔錯想法。」Stanley則說：「去唔同地方跟粉絲見面，呢個都係我哋積極要求嘅嘢，唔知得唔得，希望可以實行。」Lokman說：「希望做戶外騷，近啲開心啲氣氛熱鬧啲。」

相關新聞：MIRROR齊腳現身商台谷團歌 姜濤：頂住壓力繼續前進

（即時娛樂）