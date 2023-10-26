東京電影節｜梁朝偉現身大師班活動 憶迷失時遇到王家衛 (16:19)

影帝梁朝偉今天（26日）出席「東京國際電影節」大師班活動，偉仔型爆現身，並用日文打招呼，全場拍手，偉仔表示自己已有10年沒有在東京出席公開活動，對上一次已是宣傳電影《一代宗師》，他表示好開心見到大家。

76歲台灣著名導演侯孝賢昨日驚傳罹患腦退化症被迫退休，據台灣傳媒報道侯孝賢已認不出身邊人，病况令他無法繼續工作，籌備的新戲《舒蘭河上》及《我將前往的遠方》無法完成。

偉仔曾拍攝侯導演電影《悲情城市》，偉仔說：「初出道時拍戲冇耐，都想拍唔同電影，跟唔同電影人合作，當年侯導演搵我，係好好經驗，所以接拍，我對台灣歷史唔係好認識，都睇咗好多有關台灣書籍，侯導演推介好多書畀我睇，嗰啲文學小說，同埋搵咗一個朋友都係聾啞人士，自己都係靠呢一位朋友演呢個角色，自己拍呢部戲，專登都係獨處，想感受一下寧靜世界....侯導演起初冇乜理我，由我自己發揮，初時演呢部戲都唔知點做，可能導演發現，所以介紹聾啞人士朋友認識。」

之後偉仔講到合作無間的王家衛，他直認自己幸運：「迷失時遇王家衛，拍《阿飛正傳》，張曼玉可能拍2﹑3個take搞掂，自己拍10幾20個take都唔掂，最多拍到26個take都NG，感到挫敗，係咪自己有乜問題？

王家衛同我講，希望我放低自己，用個心去演角色，我覺得王家衛係調教演員嘅導演，後來睇到《阿飛正傳》完成品，佢係好識調教演員，將演員嘅嘢發揮出嚟。」之後2人繼續合作拍戲，關係維持20年，偉仔再說：「有2﹑3年每晚去王家衛公司食飯傾偈，透過呢段時間，將自己帶到王家衛世界，我哋曾討論過《挪威的森林》，已完全感覺到佢想拍嗰個場面。」

有指王家衛經常沒有劇本？偉仔則說：「佢有劇本，擺喺自己嗰度，收埋咗，每個演員好清楚要拍啲乜嘢，同埋要完成嘅嘢，全部清晰知道，拍攝嗰日先有劇本，係佢創作方法，唔想演員太有既定方式，想導演喺片場睇到嘅嘢，會有變動，演員一早知道劇本嘅話，會做唔到改動，同佢合作係一個挑戰旅程。」

有人問偉仔拍戲時會否難以抽離角色？他說：「開始做演員時會有，長時間演一個角色，會難少少抽離，但過咗一段時間，慢慢做番自己，返回現實，愈投入角色愈花時間抽離。」偉仔透露一直恨跟歐洲導演合作拍戲，明年他會在德國拍電影，花8個月時間籌備角色。拍照時，有觀眾用廣東話大嗌：「好鍾意你」﹑「等見你三年又三年。」偉仔聞言也笑逐顏開。

（即時娛樂）