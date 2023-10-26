東京國際電影節｜簡君晋讚古天樂獨具慧眼 余香凝獲影迷贈BB衫 (16:39)

余香凝表示原來好多日本觀眾愛港產片，連她的舊作也看過呢﹗（蘇珮欣東京直擊）

港劇《IT狗》導演簡君簡君晋執導的新片《白日之下》，下月2日在港上映，最近獲邀參加第36屆東京國際電影節世界焦點單元。

簡君晋與女主角余香凝、配樂朱芸編及剪接盧煒麟，親赴東京出席由亞洲電影大獎學院及東京國際電影節合辧、創意香港及電影發展基金資助的「亞洲電影巡迴放映」活動。

4人在放映會後接受本報訪問，余香凝感受頗深，她發現原來好多日本觀眾愛港產片，連她的舊作也看過，還有影迷給她送上嬰兒衫，令她感動。

簡君晋作為香港新一代導演，被問到做導演有什麼抱負時，他稱當然有，但不敢公開講，還說要「用作品說話」，他坦言不敢奢望其電影能改變世界，只想替別人發聲及將之擴大，就像戲中記者一角，他說：「最希望是電影能將社會問題放大，如記者所做的事一樣。我知道有觀眾看完《白日之下》後，坦言已遺忘了這單新聞，繼而主動去找相關報道來閱覽。」

簡君晋提到為電影找投資者很困難，《白日之下》花了5年時間，但他在這5年一直相信這部電影能拍得成。《白日之下》最終由獨具慧眼的古天樂投資，簡君晋透露當時過程很快，他說：「今日交計劃書給古天樂電影公司高層，翌日遇到古天樂，他已表示有意開拍。」簡君晉相信劇本感動古天樂外，監製爾冬陞也花了不少唇舌。

（即時娛樂）