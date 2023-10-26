劉家昌揭穿前妻謊言 爆爭產內幕 轟甄珍貪得無厭 斥兒子不忠不孝 (17:19)

劉家昌跟甄珍在2018年爆出爭產風波，甚至因財產問題而對簿公堂。今天（26日）劉家昌在社交平台罕有發千字長文，首度披露他的家事，除了自爆近日在醫院接受逾3小時的前列腺手術外，還怒轟甄珍及兒子章立衡（前名：劉子千）。

劉家昌透露上周三（18日）在醫院做手術，幸一切順利，他跟大家報平安，他獨個兒躺在康復室，並回想自己一生，雖然切除了身體疼痛，但他感嘆切不除心裏創傷。

劉家昌晚年婚姻失敗﹑家庭破碎，他亦只好認命，但他突然話題一轉，開火怒轟甄珍及章立衡，劉家昌寫道：「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了。

章家珍（甄珍）江西高院判決你敗訴書收到了吧。不能拔腿跑人，法院會追究到底的。中國人講究，家醜不外揚。尤其是做公眾人物，要自律自愛。

一生追求的，能做個有尊嚴的的老師，最在乎被人尊重的感覺。藝術家講究的，是創作的成績，不是世俗的擁有。掙了錢都給家人，也是天經地義的事。」

劉家昌斥被寵壞的家人貪得無厭，為爭奪財產，買通媒體刊登昧著良心謊言，還請了北京大律師，謊報公章遺失，偽造的文書，硬走上法律途徑 。

他寫道：「章家珍母子，被這些律師保證他們會打贏，掉進去了。付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裡，沒完沒了。」

80歲的劉家昌感嘆謂：「我八十歲了，生不帶來死不帶去，想最後幾年平淡的忍過去就算了。沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？

我的朋友和我們藝術村上百位藝術家，都憤憤不平。讓我站出來說出事實，讓成千上萬，愛戴我的歌迷粉絲，了解事實真相和我的為人。幾個好朋友，主動岀錢幫我請了律師。

9月20號，我跟美國律師、上海律師在龍虎山見了面。美國律師讓我回想，有沒有為離婚去過法院？我沒進過法院，有見過離婚律師嗎？也沒見過。章家珍1987年跟誰離婚？我不知道。

律師說離婚是雙方的事，單方面絕對不會成立。美國律師說，你的前妻和家人被你寵壞了，他們太了解你，什麼都不在乎也不要。才造成她這樣大膽的玩你，但是她忘記了，謊言過不了司法這一關。

章家珍所說的離婚之後，還以夫妻名義在美國報稅多年。稅局有完整資料，謊言只能說一個。離了還是沒離，為了要陷害人。竟設計了30年，太陰險了。

章家珍2015年對媒體說，因為我賭的傾家蕩產，所以在1987年早已跟我離婚了。18年之後2015年，當我提出要離婚。章家珍開始忘了有1987年假離婚的謊言，為了爭財產，她自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。

土地賣了5千萬人民幣。酒店部份兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。章家珍開給的條件，只給我香港海景別墅B座一戶，和爛尾的龍虎山項目，現金只分給我百分之十，我不同意，他不簽字離婚的。

我當然不能同意，因為龍虎山需要大量資金。依法夫妻各半，我還能暫時應付一下，十分之一幾天就停工了。

本打算到香港家事法庭，依法判決，拿回到一半。香港朋友都勸我們私下解決，千萬不能讓媒體張揚。所以我選擇美國法庭，依據夫妻報稅的紀綠，拿回我的一半。

沒想到，章家珍親自飛到美國法院出庭，拿出一張30年前（1987年）跟我的離婚證明，我不在場，美國法官認同了，離婚成立。我就這樣。死的不明不白，也沒有錢打官司。

章家珍這些海外的收入，從沒向美國稅局申報，美國漏稅是要坐牢的。我的美國律師聽完，這種不合邏輯，離譜的判決，美國國稅局十幾年的報稅紀錄當成廢紙嗎。他忿忿不平。願意義務在美國，幫我查出真相。

我們的上海律師問我，香港雅景別墅B座，是方逸華女士用我劉家昌名字買的。過戶手續是由方姐秘書Judy經手辦理的。

方姐過世後，章家珍叫他的秘書陳淑蓉操作，在沒有我簽名之下，竟把房子暗地賣掉，雖然方姐人不在了，但經手人Judy還在。章家珍有向他們方姐家屬交待過嗎？

律師說：我的家人侵佔別人財產是刑事犯罪，會判刑的。我說他們已不是我的家人，

我管不了。香港朋友，龐美兒買了我們龍虎山朋德公司房產。在香港以港幣，支付給章家珍。她也不匯回公司，是私吞公款、套匯，也是刑事犯罪。龐美兒願出庭作證。我們律師團，決定即刻對章家珍提告。依法找回公道。

想想我這一生賺給他們的，應該夠他們用一輩子，沒想到為了打官司，已賤賣掉了幾幢房子，孝敬那幾個北京大律師。 沒掙過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血。

一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產。台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育！

大家還記得，當年劉子千在演藝圈，短短一月家喻戶曉，應該是前途無量。但在他母親百般挑撥洗腦，讓他改名換姓叫章立衡，我看到媒體才知道的。世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？

看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸 。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？還好他選擇不再姓劉，總算給我留了點面子。不做事也不會賺錢，把我留給他的，通通孝敬給律師，往後的日子怎麼過？希望他不要淪落街頭，能平安的活著就好。

章家珍。跟人家維持三十多年的婚姻。離婚後競對媒體說：她心裡愛的是另外一個男人，叫謝賢。要臉的人能說的出口嗎？40年沒有演過一個鏡頭的明星，竟敢對著媒體說，

財產都是他拍戲賺來的。」劉家昌字裏行間火氣十足，充滿怒火，惹網民熱話。

（即時娛樂）