喝采｜翁靜晶15歲拍戲任女主角 片酬3000元兼獲贈鑽石表 (17:45)

衛詩雅（右圖）和周家怡稍後合演新戲，家怡還爆男主角是香港萬人迷，與對手有親熱戲，但被衛詩雅禁止透露。（大會提供）

為紀念陳百強（Danny）逝世30周年，昨晚（25日）在尖沙咀舉行電影《喝采》4K數碼修復版慈善首映禮，楊受成聯同翁靜晶、監製陳欣健、導演蔡繼光、編劇文雋、主題曲填詞鄭國江、雪梨、林廸安和雷有輝等出席，Danny哥哥陳百靈和姊姊陳小儀、衛詩雅、周家怡、李靖筠和何珮瑜等現身支持。

楊受成表示《喝采》是他投資的第一部電影，1979年開拍、1980年上映，票房接近300萬，是當時暑假最賣座電影，有電影人說可惜當年未有金像獎，要不然電影一定攞獎。他透露4K修復版原本打算在Danny生忌上映，但趕不及。問到他對陳百強的印象？楊受成說：「見過靚仔當中，Danny和張國榮最靚仔，靚得天然又是天才。」

身為《喝采》女主角的翁靜晶表示，43年後的4K修復再上映，令她勾起很多回憶，她說：「當年上映有Danny、張國榮和鍾保羅，現在得我一人，這是最大分別。以前大家是細路仔，嘻嘻哈哈好開心。」她讚自己夠勇敢，43年後夠膽出席，笑言修復部戲之餘，應該將她也修復，20年後8K修復，她可能要撐拐杖出席。

問到當年拍攝有什麼趣事？她表示回憶有很多，當時她是15歲，Danny則19歲，有場日落剪影鏡頭，導演要求他們親嘴，他們不想，跟導演爭拗一輪，最後答應拍攝，在幾分鐘就太陽下山時，Danny吻她額頭代替，她說：「導演暴跳如雷，但出來效果很好，反映到清純，華人較含蓄感覺，導演覺得畫面好靚，證明有時小朋友扭計扭得對。」

翁靜晶自爆當年片酬3千元，還有一枚鑽石腕表，她說：「楊生、陳欣健、Danny和我是家庭朋友，是Uncle、 Auntie給機會世侄女和世侄仔拍，但有日有個大人話楊生出手低得3千元，楊生就叫我去他的表行揀表，我就聽媽媽話揀了隻他代理的鑽石表，約10萬元，是我第一隻鑽石表，保存至今，款式時尚，現在戴都不過時。我很幸運拍到這部戲，認識到一班好朋友。」

衛詩雅和周家怡稍後合演新戲，家怡還爆男主角是香港萬人迷，與對手有親熱戲，但被衛詩雅禁止透露。周家怡是張國榮粉絲，未看過＜喝采＞，所以相約詩雅一起欣賞，詩雅笑說：「見到該片導演和演員相隔40幾年後再上台，我跟家怡講40年後約埋一齊撐住拐杖上台，到時家怡已80幾歲，但不要緊，我會照顧她，像之前她貪醉酒，我充當司機送她返家。」

（即時娛樂）