52歲馬浚偉跟娘家無綫保持聯絡 跟志偉珍姐樂小姐係好友 (19:05)

馬浚偉（馬仔）將於11月舉行6場《幸福•春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》，有份贊助的機構，捐出部分演唱會門票，轉贈予救助毛孩的慈善義工團隊。適逢今天（26日）是馬仔的52歲正日生辰，除了舉行門票轉贈儀式外，又送上印有馬仔肖像的生日蛋糕，令壽星感驚喜，開心抱起狗仔影大合照留念。

馬仔自認純天然沒有加工，多年外表仍保養得宜，在大學修讀教育科目的碩士課程，與一班年僅20多歲的同學上堂，心態上保持年輕，沒有太大距離。問到生日願望，他說：「最緊要身體健康，世界停止戰爭，又希望完成碩士課程，明年可以再進一步讀博士。另外，我將會為全新網絡劇身兼監、導、編3職，期待開拍順利。」

提到無綫近期頻傳高層人事變動，馬仔也有留意報道，但覺得有好多傳言不是事實，盼沒有影響娘家同事的心情。馬仔說：「我與曾志偉、曾勵珍、樂易玲都是好朋友，11月是台慶，希望上下一心，繼續拍好劇做好節目。」

追問到無綫有否向馬仔招手，邀請回巢幫手，或擔任高層？他只說大家有保持聯絡，也有傾合作拍節目，如有需要都會幫手，但時間上未必遷就到。馬仔解釋目前有擔任其他公職在身，加上忙於進修，擔心時間不夠難以勝任。

林寶玉早前向AMM（亞洲心動娛樂）辭去經理人職務，但合約尚未正式屆滿，今天續以公司員工身分，出席支持有份贊助活動的機構。辭職後，她承認有考慮自組公司，但暫時很多事尚未能確定，稍後才可以公布工作新動向。

林寶玉在職AMM時為薛影儀（阿儀）擔任經理人，結果雙方鬧出不快，她直認是辭職原因之一，但現時心情已平復，而且有向阿儀親自交代。林寶玉說：「在經過很多報道後，我有正式通知阿儀，親自交代件事。大家有寒暄，她也有問我有關工作的事，但她的回應和有沒有表達過感後悔，就不便透露，大家最好問回阿儀本人。」

（即時娛樂）