COLLAR搞一日限定餐廳慰粉絲 Candy摩打手做水吧 Gao芯駖變大廚 (18:56)

身為大廚的芯齡，自言喜歡下廚，但平時下廚會少油少鹽，不過今次下廚，為味道所需，油鹽都會較平時重手。（大會提供）

COLLAR經營餐廳一腳踢，她們放下偶像身段，零距離接觸粉絲。（大會提供）

女團COLLAR的YouTube頻道「COLLAR COLLECTS」今天（26日）上載最新一集！今集COLLAR全員合作經營餐廳，並親自招待數十位粉絲，由廚房、水吧、收銀、樓面甚至洗碗，均由COLLAR一腳踢，難得放下偶像身段，零距離接觸粉絲，COLLAR大叫有意義。

COLLAR在「COLLAR COLLECTS」中，繼上集落區玩City hunt後，今次行動再升級，大玩一日限定COLLAR餐廳，並招待粉絲，Gao（沈貞巧）笑言：「今次向大家展示我哋嘅一日限定COLLAR餐廳，今日開舖！」

Marf（邱彥筒）表示以開餐廳形式，跟粉絲聚會感覺特別：「本身預期嘅Fans Meeting可能喺party room傾偈、唱歌、玩遊戲、簽名，所以今次Fans Meeting好有意義，但唯一可惜係，今日我哋可能好忙，冇時間同每位粉絲傾偈。」首次跟粉絲近距離接觸，COLLAR開心又緊張，Winka（陳泳伽）指：「好開心，之前講過綜藝最想玩嘅係開餐廳，估唔到竟然夢想成真。」

在COLLAR一日限定餐廳裏，各成員以抽籤方式分配擔任不同崗位，Gao與芯駖（李芯駖）擔任大廚、Day（許軼）負責樓面及洗碗、Ivy（蘇雅琳）負責洗碗、Candy（王家晴）和Marf主理樓面及水吧，Winka負責樓面。

就觀察而言，各人表現稱職，Candy表示：「我好稱職，由練習開始，未停過手不斷冲嘢飲。」Gao聞言表示：「試過，冇肚痛，冇事，大家飲都應該冇事。」Marf透露晚巿會接手負責水吧，她謂：「有啲緊張，我學咗冲咖啡，不過晚巿冇乜人會飲咖啡。」至於身為大廚的芯駖，自言喜歡下廚，但平時下廚會少油少鹽，不過今次下廚，為味道所需，油鹽都會較平時重手。

問到COLLAR入行前，可曾嘗試當食肆暑期工？當中只有Gao和Candy未做過暑期工，Candy解釋求學期間，擔任過補習老師，之後參加《全民造星IV》便入行，所以沒有太多暑期工經驗，Gao就表示：「我見過暑期工，冇畀人請，見過好多份都唔請我，可能我條命唔適合做餐廳。」

至於其餘幾位成員，都做過食肆暑期工，當中芯駖與Day更分享當年蝦碌趣事，Day表示：「我之前返過韓燒，幫客人燒肉，可能有時會燒到燶晒，個客會問『係咪咁㗎？』我好淡定咁答『係咁㗎！』只要臨危不亂就唔驚。」

（即時娛樂）