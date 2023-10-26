獲陳展鵬力撐膺視后 吳若希自爆已結紮唔打算再生BB (19:24)

陳展鵬笑言每天都在洗手間練歌，好開心在活動上跟吳若希合唱。（鍾一虹攝）

提到最新《施政報告》宣布推行兩萬元生育津貼，吳若希聞言即表示：「我冇機會攞，因為已經紮咗啦，未打算再生。」（鍾一虹攝）

陳展鵬和吳若希獻Sing，展鵬還力推吳若希攞視后。（鍾一虹攝）

吳若希、陳展鵬、陳星妤、傅嘉莉（Kelly）、蔡潔、吳業坤，今天（26日）到鑽石山出席台慶劇《香港人在北京》宣傳活動，眾演員分組合唱獻聲，最終由吳業坤和Kelly勝出獲頒彩帶，吳若希則在監製鍾澍佳要求下，安歌加送一首《越難越愛》，被讚歌喉不錯的蔡潔自薦為《法證先鋒6》獻唱插曲，吳若希笑言市場競爭大。蔡潔與陳星妤合唱《灰姑娘》後，陳星妤飆高音時徘徊走音邊緣，陳展鵬贈興說：「聽到腳軟，唱得咁好！」

陳展鵬受訪時笑言每天都在洗手間練歌，好開心在活動上跟吳若希合唱，提議《香》劇演員組合唱團登台，但他唯一未聽過洪永城唱歌，吳若希笑說：「洪永城是自由Key。」展鵬反問：「即是幾乎NG式？」吳若希則指《越難越愛》已變「搵食歌」，每次登台都會唱。

陳展鵬飛北京宣傳該劇大受歡迎，他表示感恩，難得粉絲有共鳴，問到對憑這部劇攞獎的信心？他笑言：「台慶劇最重要帶給觀眾感覺，今次算有點成績。」吳若希力撐展鵬再奪視帝，展鵬自覺再攞視帝機會低，因為獎項多會頒給未曾拿獎的男演員，但他支持吳若希攞視后，吳若希笑言：「我想先攞飛躍進步女藝員獎！」

提到最新《施政報告》宣布推行兩萬元生育津貼，吳若希聞言即表示：「我冇機會攞，因為已經紮咗啦，未打算再生。」展鵬則稱會詳細閱讀施政報告，才就生育問題作審慎計劃：「生仔不止生出來，以前講要400萬養大一個小孩，等我睇睇其他措施。」

陳星妤首次公開獻唱，她自覺不是魔音，只是表演時有點緊張，笑說：「我一直有學唱歌，為未來登台或商演準備。就算魔音都有另一個魔音市場，競爭好激烈！」

（即時娛樂）