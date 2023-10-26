隨懿深度行｜與黎諾懿闖「二奶巷」搵食 李佳芯拉茶搞到一褲都係 (19:56)

李佳芯首度學習拉茶，雖然看似有姿勢，但最後搞到「一褲都係」。（大會提供）

一共4集的全新旅遊節目《隨懿深度行》今晚（26日）開始，逢星期四、五晚上10點半於翡翠台播映。節目由黎諾懿擔任主持，邀請好友李佳芯（Ali）、劉穎鏇、高海寧及黃翠如到訪馬來西亞。

《隨懿深度行》（以下簡稱《隨懿》）滲入社交平台元素，每集均會以諾懿或是嘉賓身分、模擬二人在Ig打卡交代行程及心情，以增加互動性及生活感。《隨懿》首集找來曾合作劇集《BB來了》及綜藝節目《仨心友行》系列的好拍檔Ali，擔任嘉賓並到訪怡保；由於Ali向來走「療愈」及「心靈」路線，諾懿專誠帶她探索怡保打卡秘境，包括「怡保鏡湖」及民宿「檳榔故鄉休閒贊」等，在遼闊恬靜的美景下感受大自然，學過水墨畫的Ali展示畫功。

在探索「怡保鏡湖」期間，Ali跟隨諾懿坐舢舨，穿過120米長的隧道後，壯麗的大自然美景即映入眼簾，2人嘗試尋找被列為「瀕危物種」的鬱烏葉猴，鬱烏葉猴特色是外觀看上去像戴眼鏡般，樣子可愛；不過要尋找牠絕非易事，隨團導賞員亦指一切皆看運氣，Ali聽畢即搞笑地撒嬌謂：「我要好高（機率）！」

2人還到訪怡保旅遊熱點「二奶巷」，全集問題多多的Ali在「二奶巷」中，再度「好奇寶寶」上身：「點解唔係大奶巷係二奶巷？」諾懿即解釋二奶巷是因城中一位有錢人，買了一整條街送給二奶而得名，Ali搞笑追問：「咁大奶有啲咩呀？」

除了遊歷美景，Ali還品嘗地道甜品「雨滴蛋糕」、「彩虹啫喱球」、烤牛油咖央多士、「馬來西亞名物」怡保白咖啡等；Ali學習拉茶期間，雖然「姿勢」十足，但實際卻「倒瀉籮蟹」，為諾懿獻出「處女拉茶」的她，最終搞到「一褲都係」，場面惹笑。

（即時娛樂）